WeWork llega a Wall Street: la empresa debuta en la bolsa de Nueva York y deja atrás su gran escándalo

A dos años del escándalo que terminó con la renuncia de su fundador, Adam Neumann, WeWork llegó finalmente a de Wall Street y comenzó a cotizar en bolsa. La firma cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo "WE".

Esto sucede luego de que BowX Acquisition Corp, una compañía de adquisiciones de propósito especial (SPAC), y WeWork anunciaran hoy la finalización de su combinación de negocios.

It's official. To the current and former employees around the world???? who worked to launch @WeWork & those who were here over the last 2 years to help rebuild it, thank you. This is day #1 of our next chapter together & I could not be more proud to be a part of the #WeWork team. pic.twitter.com/ZoLSwCAZ7J — Marcelo Claure (@marceloclaure) October 21, 2021