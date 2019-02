Así será el Samsung Galaxy S10e: se olvidará del notch y tendrá colores llamativos

Faltando poco para su lanzamiento, continúa filtrándose información sobre este nuevo celular de Samsung, que apuntará al segmento de gama media

Apareció nueva información sobre el Samsung Galaxy S10e, el modelo que prepara la compañía coreana y que apunta a ser una versión económica del terminal de gama alta que será anunciado el próximo día 20 de febrero. El caso, es que el diseño de este terminal ha quedado completamente al descubierto.

Hace unos días se publicó que se confirmaba el nombre de Samsung Galaxy S10e para este smartphone. Pero en el caso de nuevas que han aparecido se aprecian más detalles importantes y, también, un nuevo color que llegaría con el teléfono que hasta la fecha no se he visto mucho en la gama de producto de la firma coreana.

El Samsung Galaxy S10e tendrá una versión en amarillo que, cuando menos, no pasará desapercibida. No es la primera vez que una compañía lanza un smartphone en esta tonalidad (un ejemplo es el iPhone XR), pero la intensidad del color será realmente alta. Esto, sin duda, hará que guste mucho a algunos… pero a la vez que otros lo rechacen. Otras opciones en este apartado que se esperan en el terminal son los siguientes: verde, azul, negro y blanco. Además, podría existir un modelo cerámico.

Uno de los interesantes es que, tal y como se esperaba, el Samsung Galaxy S10e prescindirá de notch en su pantallay, y, por lo tanto, la cámara para los selfies estará ubicada en un agujero del panel en la zona superior derecha -tipo Infinity-O Display-. Además, se confirma que este modelo contará con una cámara con dos sensores en la parte trasera orientados en horizontal. De esta forma, realizar trabajos con desenfoque y de Realidad Aumentada será completamente posible.

La distribución de los botones permite tener claro que el Samsung Galaxy S10e tendrá acceso al asistente de voz Bixby, y todo hace pensar que este modelo tendrá toma de auriculares en su parte inferior. Los marcos laterales serán muy reducidos, mientras que el superior e inferior no son iguales, pero permitirán a este teléfono ofrecer una aprovechamiento frontal por encima del 85%. Por cierto, el acabado parece una combinación de metal y cristal.

Finalmente, se espera que este terminal tenga un precio más ajustado que los otros dos modelos de la gama Samsung Galaxy S10, y que se sitúe más o menos en los 750 euros. Esto hará que tenga un hardware algo más comedido, pero no le faltarán 6 GB de RAM y un almacenamiento que pude situarse en los 128 gigas. Por lo tanto, la pantalla de 5,8 pulgadas y el procesador pueden ser los elementos que no sean tan avanzados y, además, el lector de huellas estará integrado en el botón de encendido y no en la pantalla, aseguraron desde TopesDeGama.