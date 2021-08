Musk en problemas: choca otro vehículo de Tesla, pese a tener encendida la función de piloto automático

Una vez más un Tesla y su función de piloto automático se ven envueltos en una polémica. Según el informe de FHP, esta vez el choque se produjo en el momento en el que un policía se detuvo para ayudar a un conductor de un Mercedes GLK, en Orlando, cuando de repente un Tesla Model 3 embistió a ambos autos, que al parecer el auto venía en modo de piloto automático.

Por su parte, el oficial ya había salido del vehículo policial, un Dodge Charger 2018, cuando el Tesla lo chocó. Primero, golpeó el lado izquierdo del auto de la policía y luego golpeó el Mercedes.

Happening now: Orange County. Trooper stopped to help a disabled motorist on I-4. When Tesla driving on "auto" mode struck the patrol car. Trooper was outside of car and extremely lucky to have not been struck. #moveover. WB lanes of I-4 remain block as scene is being cleared. pic.twitter.com/w9N7cE4bAR — FHP Orlando (@FHPOrlando) August 28, 2021