Flow incorpora a Paramount+ a su plataforma: ¿qué podrá verse?

La plataforma de streaming podrá disfrutarse a partir de ahora gracias a una alianza estratégica entre Telecom Argentina y ViacomCBS. Los detalles

Las compañías Telecom Argentina y ViacomCBS anunciaron un acuerdo estratégico mediante el cual Flow incorporará a Paramount+ dentro de su plataforma.

Como acción de lanzamiento exclusiva, los clientes de Flow podrán suscribirse al Pack Premium de Paramount+ y disfrutar de todos sus contenidos de regalo durante 12 meses, desde cualquier dispositivo.

Es decir, gracias a la alianza entre ambas firmas, los clientes de Flow ya pueden acceder al Pack Premium de Paramount+ de regalo durante 12 meses y disfrutar de todos sus contenidos desde cualquier dispositivo.

¿Qué dijeron las firmas?

"La llegada de Paramount+ con miles de horas de contenido premium marcó un antes y un después para ViacomCBS, al igual que este acuerdo que estamos celebrando con Telecom", comentó Darío Turovelzky, director general de ViacomCBS para Cono Sur.

"Estoy convencido que la potencia de su plataforma con la calidad de nuestro contenido exclusivo y original, con los mejores shows y talentos a nivel local e internacional, serán muy valorados por todos los usuarios de Flow", añadió Turovelzky.

Por su parte, Gonzalo Hita, COO de Telecom, resaltó que "seguimos consolidando a Flow como el lugar de encuentro donde confluyen todos los contenidos de entretenimiento, brindándoles a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario y la más destacada oferta en múltiples pantallas".

"Con esta mirada estratégica, nos aliamos a un líder global en contenidos como ViacomCBS, que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una experiencia integrada con todos los contenidos de Paramount+ en Flow", resaltó Hita. ¿Cómo aprovechar la promoción?

Los clientes de Flow podrán suscribirse desde el Flow Box, por el canal 247, y acceder al mejor contenido original y exclusivo de Paramount+ que incluye títulos como Infinite, la nueva película de Mark Wahlberg que estrena el 11 de agosto y contenido local como Manos Arriba, Chef!, además de series imperdibles como la nueva temporada del hit iCarly y Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston.

Bryan Canstron, la estrella de Breaking Bad protagoniza Your Honor

Luego de las recientes incorporaciones de The Handmaid’s Tale, temporada cuatro, se sumaron nuevas series originales y exclusivas al catálogo de Paramount+ en Latinoamérica: Nurse Jackie, Interrogation, House of Lies, Departure y One Dollar, además de las nuevas segundas temporadas de City On a Hill y For Life.

Además, Paramount+ presentará nuevos títulos originales producidos en exclusiva por Telefe entre los que se destacan: Susana, Invitada de Honor, Siendo Pampita y Marley & Mirko.

Recientemente, se incorporaron a Paramount+ películas imperdibles con actores premiados y tramas atrapantes: Ordinary Love protagonizada por Liam Neeson y Leslie Manville, 10 Minutes Gone un thriller de acción protagonizado por Bruce Willis, Michael Chiklis y Meadow Williams y The Hitman's Bodyguard un film de acción y comedia dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Gary Oldman y Salma Hayek.

Paramount+ ofrece una amplia gama de contenidos y géneros de algunas de las marcas más icónicas del mundo, entre ellas Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., Smithsonian Channel, así como nuevas series originales y exclusivas de Paramount+ y películas de éxito de taquilla.

Es el hogar de los mejores estrenos de Showtime como The Good Lord Bird, protagonizada por Ethan Hawke y Joshua Caleb Johnson; The Comey Rule, de Jeff Daniels y Brendan Gleeson, así como Escape at Dannemora, protagonizada por Benicio del Toro y Patricia Arquette.

Con más de 5.000 horas de contenido, la nueva plataforma de streaming de ViacomCBS cuenta con una de las colecciones más extensas de contenido series clásicas como NCIS, Twin Peaks, Dexter y series originales como No Activity, protagonizada por Patrick Brammall y J.K. Simmons; Two Weeks to Live, protagonizada por Maisie Williams; y Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, Luke Grimes y Kelly Reily.

Two Weeks to Live, protagonizada por Maisie Williams

Los niños y toda la familia podrán disfrutar de sus programas favoritos de Nickelodeon, como Top Wing, Tyler Perry's Young Dylan, la segunda temporada de Los Casagrande, Paw Patrol, Tortugas Ninja, Blaze & The Monster Machines y todas las temporadas de Bob Esponja.

Además, Paramount+ ofrece un extenso catálogo de películas como, Capitan Phillips, La guerra de los mundos, Passengers, Baby Driver, Atrapame si puedes, Arrival, además de las sagas de Misión: Imposible, El Padrino y clásicos como Forrest Gump, Vanilla Sky y muchos más.Para más información sobre el servicio, ingresar a www.flow.com.ar