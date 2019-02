Los adolescentes que vapean son más propensos a luego fumar cigarrillos comunes

Los resultados son alarmantes tanto para los expertos médicos, que prefieren que los niños no fumen, como para la industria del cigarrillo electrónico, que comercializa cada vez más sus productos como herramientas para dejar de fumar para adultos.

El estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, no pudo decir si el vapeo causó que los niños siguieran fumando. Pero los autores del estudio encontraron algunas asociaciones bastante fuertes entre vapear y luego fumar cigarrillos, especialmente para los niños que normalmente serían considerados de "bajo riesgo" para el uso de sustancias: los que no son grandes en la búsqueda de emociones, la bebida o el mal uso de recetas, las drogas.

Los hallazgos son especialmente oportunos a la luz del reciente anuncio de la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos que determina que 3,6 millones de estudiantes de secundaria y preparatoria usaron cigarrillos electrónicos en 2018.

El artículo aparece inmediatamente después de un importante estudio clínico que mostró que los cigarrillos electrónicos ayudaron a una pequeña proporción de fumadores adultos a dejar de fumar. Las publicaciones consecutivas muestran la cuerda floja sobre la que caminan los reguladores y la industria de los cigarrillos electrónicos: por un lado, los cigarrillos electrónicos pueden convertirse en una herramienta útil para ayudar a los adultos a dejar de fumar. Por otro lado, cada vez hay más pruebas de que actúan como lo que el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, ha llamado "en rampa" al tipo de cigarrillo más peligroso y combustible.

El estudio agrega un nuevo eslabón en esa preocupante cadena de correlación. "Estos dos artículos resaltan el enigma al que se enfrentan los responsables de las políticas de salud pública", dice Gideon St. Helen, un investigador de tabaco de la Universidad de California en San Francisco, que no participó en la investigación. Hay algunas limitaciones, entre ellas que el estudio analiza un intervalo de tiempo antes de que Juul realmente despegara, dice Michael Ong, profesor de medicina y salud pública en UCLA que tampoco participó.

Eso significa que los resultados no son una ventana perfecta al mercado de cigarrillos electrónicos de hoy. Aún así, dice, "este estudio probablemente nos da las mejores estimaciones hasta ahora de lo que podríamos esperar en términos de personas que usan cigarrillos electrónicos cuando eran jóvenes, y lo que podría pasarles".

El estudio de la Evaluación de la Población del Tabaco y la Salud (PATH, por sus siglas en inglés), una encuesta a largo plazo en Estados Unidos sobre el uso de productos de tabaco, proporcionó los datos para el estudio. Los investigadores, dirigidos por Andrew Stokes, profesor asistente de salud global en la Universidad de Boston, analizaron las respuestas de las encuestas de más de 6.100 niños de 12 a 15 años entre 2013 y 2016, que respondieron preguntas sobre sus familias, su tolerancia al riesgo y lo que hicieron.

Alrededor del 8,6 % dijo que los primeros productos de tabaco que utilizaron fueron los cigarrillos electrónicos, el 5 % dijo que probaron primero otros productos de tabaco como el narguile o los cigarrillos, y el 3,3 % dijo que comenzaron a fumar cigarrillos.

Al final del estudio, el porcentaje de niños que probaron al menos una o dos bocanadas de cigarrillos había aumentado a 20,5 %. Los niños que comenzaron a probar los cigarrillos electrónicos eran aproximadamente cuatro veces más propensos a probarlos y casi tres veces más propensos a haber usado cigarrillos en los últimos 30 días en comparación con sus compañeros de clase que no fumaban ni fumaban nada. Las probabilidades eran similares para los otros productos de tabaco que no son cigarrillos, pero menos comenzaron con ellos.

El vínculo entre el uso del cigarrillo electrónico y el uso final del cigarrillo fue especialmente fuerte para los niños de bajo riesgo. Esos son los niños que no buscangrandes de emociones, que no beben ni toman medicamentos recetados sin receta médica, y que pensaron que dirían que no si sus amigos les ofrecían fumar.

"Esto por sí solo es digno de mención", dice St. Helen. Aún más sorprendente es que el vínculo específico no era cierto para los niños que empezaron con otros tipos de tabaco, como el narguile o los cigarrillos: todos los niños, de riesgo bajo a alto, tenían las mismas probabilidades de probar cigarrillos. "Parece que hay algo único acerca de los cigarrillos electrónicos que conduce a este mayor riesgo de inicio de fumar entre los jóvenes de bajo riesgo", dice St. Helen.

Los autores del estudio no entienden por qué podría ser eso. Tal vez comenzar con el vapeo hace que los niños de bajo riesgo se enganchen a la nicotina, o tal vez normalice el comportamiento de fumar para que los cigarrillos los apaguen menos. Pero los investigadores sí manejan las cifras sobre cómo sus resultados podrían salir mal en los Estados Unidos. Estiman que más de 43.400 jóvenes fumadores de cigarrillos podrían haber empezado a usar cigarrillos electrónicos durante un período de dos años entre 2013 y 2016.

Sin embargo, o mhay que suponer que el vínculo sea causal, lo que el estudio no puede decir con seguridad. (Es una limitación importante del estudio). Además, la encuesta no preguntó qué cigarrillos electrónicos usaban los niños, por lo que los investigadores no pudieron decir si tipos específicos de cigarrillos electrónicos predispusieron a los niños a usar cigarrillos más tarde.

E incluso si lo hubiera hecho, los resultados ya están desactualizados porque Juul comenzó a dominar el mercado después de que comenzó la encuesta. Los estudios futuros deberán investigar cómo el aumento de Juul ha cambiado esos resultados, dice Ong. Mientras tanto, dice, "todos estamos preocupados porque nos llevaría a un mayor uso porque serán adictos en mayor medida, dado que la cantidad de nicotina en una cápsula de Juul es igual a unos 20 cigarrillos", aseguró para The Verge.

La comunidad médica ha estado esperando estos resultados, que le dan a los reguladores otra razón para tratar de frenar el vapeo de los jóvenes, dice Ong. "Lo difícil es que siempre habrá un contrapeso de '¿Hay valor para estos productos?'" St. Helen está de acuerdo, calificando el estudio de hoy como un "análisis bien hecho y riguroso" que resalta el difícil equilibrio que tendrá la FDA Tiene que atacar, ya que decide cómo seguir adelante con la regulación de la creciente industria de cigarrillos electrónicos.