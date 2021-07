A lo Instagram: Twitter lanzaría "Trusted Friends", función para mostrar tuits solo a los seguidores

La red social Twitter anunció que trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas para ser lanzadas en su servicio. Una de las funciones más interesantes que adelantaron es "Trusted Friends" o "Amigos de Confianza", una opción que servirá para limitar el alcance de los tuits. Básicamente, la función posibilitaría escoger seguidores de manera segmentada capaces de visualizar esa publicación.

Así, la función amigos cercanos haría posible que los usuarios puedan tuitear solo para un número limitado de seguidores que hayan elegido previamente para un mensaje determinado.

Esta opción se podría elegir en el momento de publicar y sería completamente privado una vez armado el grupo de seguidores. Se trata de una opción similar a la que posee Instagram con su herramienta de "mejores amigos".

Como consecuencia del creciente nicho de usuarios de la red social del pájaro azul que emplean diferentes cuentas a la hora de tuitear para separar su vida personal y laboral, "Trusted Friends" llegaría para suprimir la necesidad de dividir el contenido de las cuentas y permitiría, desde un mismo perfil, mantener los intereses en espacios diferentes.

Asimismo, la plataforma mostró otro concepto para las personas que recurren a esta actividad, que podría ser lanzado próximamente. La compañía adelantó la función "Facets" que permitiría categorizar los tuits de acuerdo a su contenido o, siguiendo a su denominación, a sus facetas, sirviendo como una complementación a la función anterior por su carcater segmentador.

"Facets" serviría también para ordenar los mensajes no sólo en base a si se trata de contenido personal o profesional, sino también en diferentes listas, divididas ya sea por rubros, gustos o temáticas. Esta opción también facilitaría la posibilidad de seguir sólo los tuits sobre un tema determinado, en lugar de que seguir a un perfil completo de un usuario.

Además, se podrían limitar las frases ofensivas en las respuestas que reciben en sus tuits. Así los autores podrían escoger las frases que prefieren no ver. A su vez, los autores del tuit pueden habilitar acciones automáticas, como mover las respuestas infractoras al final de la conversación.

Las nuevas funciones se dieron a conocer a través de la cuenta de @a_dsgnr, diseñador en la plataforma, con el objetivo de brindarle al autor de un perfil, la posibilidad de controlar el contenido que publique entre sus seguidores, como fue siempre hasta ahora.

Some replies hurt (and sometimes it’s accidental). So how might we help people set boundaries in the conversations they own?Here's one way we’re thinking about — it's like spellcheck, but for not accidentally sounding like a jerk in the replies.What do you think? ????⬇️ pic.twitter.com/I5cW2lXJyk — A Designer (@a_dsgnr) July 1, 2021