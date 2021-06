El streaming a la "caza" del cable: ¿cuánto le sacó de audiencia a la televisión tradicional?

El streaming ganó múltiples adeptos con la pandemia, hasta suponer un creciente porcentaje del total del visionado de la televisión. Los detalles.

La pandemia se transformó en un catalizador en múltiples escenarios. Uno de ellos fue el del streaming, un servicio que ganó adeptos en este último año hasta incrementar el número de consumidores de este formato. Además, varias empresas de medios de comunicación tradicionales se lanzaron a este espacio, aprovechando sus vastas bibliotecas de vídeo y contenido.

Tendencia imparable

Para poder tener una panorámica del mercado actual de la televisión y del streaming, Nielsen publicó ‘The Gauge’. Se trata de un estudio que analiza la situación y saca una instantánea para conocer las últimas tendencias. También es una manera de saber hacia dónde va la industria en ese sentido.

Este informe arrojó que el uso del streaming en todos los hogares con televisión subió hasta suponer el 26% de todo el tiempo que se dedica a la televisión. Todavía no alcanza al porcentaje del cable, que cuenta con un 39%. Sin embargo, entre los dos representan la mitad del tiempo de visionado de este medio.

Al fijarse en el espectro del streaming, los porcentajes entre las diferentes plataformas son muy similares. Netflix y YouTube se posicionan con un 6%, Hulu con un 3%, Prime video con un 2% y Disney+ con un 1%. El 8% hace referencia a otro tipo de espacios de streaming.

"El año pasado cambió categóricamente el panorama de la televisión", explica Brian Fuhrer, SVP, Product Strategy de Nielsen. "Aunque la gente empiece a retomar sus actividades anteriores a la pandemia, esperamos que la gente siga probando y explorando las opciones del streaming y la variedad de servicios introducidos. A medida que la producción vuelva a aumentar, entrarán nuevos contenidos, lo que impulsará una mayor tracción", añade.

Según el experto, el lanzamiento y la adopción por parte de los consumidores de más servicios de streaming podría potenciar a los creadores de contenido.

Acuerdos de Netflix

La productora Amblin Partner, propiedad de Steven Spielberg, y la plataforma digital Netflix anunciaron un acuerdo por el que la primera compañía producirá varias películas (habla de películas, no de series) para la empresa de streaming durante varios años.

Spielberg es la nueva estrella de Netflix

No hay mucha más información sobre el acuerdo, que no especifica si algunos de esos títulos podrían ser dirigidos por el propio cineasta, pero lo que sí aclara es que la relación entre Amblin y el estudio Universal (donde incluso físicamente se encuentran las oficinas) no sufrirá ninguna variación.

Universal distribuyó desde hace décadas los filmes producidos por Amblin, como Green Book y 1917, renovó en 2020 su alianza por cinco años —en los que proporcionará de tres a cinco películas por temporada— y en su calendario está, para junio de 2022, el lanzamiento de Jurassic World: dominion. El nuevo trabajo de Spielberg, el musical West Side Story, será estrenado por Disney en diciembre.

Fuente: Marketingdirecto.com