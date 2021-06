eSports: empieza el primer Torneo Mundial de un "nuevo deporte digital" que todo el mundo conoce

Si cree que las tablas de Excel sirven solamente para impresionar a un jefe con datos bien organizados, cálculos y gráficos, a partir de ahora deberá pensarlo dos veces.

¿Por qué? Por el inicio del primer Torneo Mundial de Excel organizado por Microsoft. El evento Financial Modeling World Cup es parte de los esfuerzos por impulsar los eSports, que si bien ya son referente en el mundo gamer, ahora buscan expandirlos más allá de los videojuegos.

Financial modeling as an e-sport. Watch eight top financial modelers around the world work their mad #Excel skills on June 8 at 12 PM UTC. Find out more (and check out the merch): https://t.co/GqkmWjSFOo — Microsoft Excel (@msexcel) June 4, 2021