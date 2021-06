Todo caído: un fallo global deja sin servicio a numerosas páginas de internet

Fastly señala en su nota los fallos en diversas regiones: Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. En su comunicado, asegura que continúan investigando este problema. La compañía es uno de los denominados aceleradores de internet, que agilizan la carga de todo tipo de servicios en internet, incluidos las páginas web

Un representante de Fastly no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Bloomberg. Fastly es uno de los servicios de alojamiento de sitios web y de alto nivel que las grandes empresas utilizan para servir contenido a millones de usuarios simultáneamente.

En lugar de alojar todo el contenido del sitio web en un único conjunto de servidores en una ubicación, Fastly pone la infraestructura de la nube en docenas de lugares para permitir que la gente descargue desde el servidor más cercano a ellos.

Desde Fastly confirmaron que ya "identificaron el problema y están trabajando para solucionarlo".

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl — Fastly (@fastly) June 8, 2021