De esta sencilla manera podrás armar un contestador automático en WhatsApp

Crear un contestador automático es útil, por ejemplo, cuando estás de vacaciones, en una reunión, o en un compromiso donde no podés acceder al teléfono.

Esta aplicación gratuita y sin publicidades para Android sirve para responder a los mensajes que recibas tanto en Facebook, Facebook Messenger, o en WhatsApp.

Sirve tanto mensajes de un contacto como para mensajes de un grupo.

Lo único que deberás tener activas son las notificaciones visuales, ya que es lo que emplea esta app para responder a los mensajes.

En las versiones más recientes de Android, la propia aplicación dirá si es necesario que actives las notificaciones de Android para Watomatic.

¿Qué puedes hacer?: cambiar el mensaje de respuesta, responder a WhatsApp y a Facebook Messenger o solo a uno de ellos. También se puede activar o no la respuesta para grupos, ya que puede ser un problema al responder a demasiados mensajes. En este sentido, puedes decidir responder siempre o cada X días.

Incluso puedes usar plantillas de mensajes y usar fórmulas estándar para responde, en un mensaje de hasta 500 caracteres.

Es otras aplicación que también funciona para Android. Con ella podrás personalizar la respuesta que quieras dar para cada situación, incluso en horarios y días específicos.

Para darle acceso a la app hay que ingresar en Configuración de las notificaciones y después activar la casilla al lado de la aplicación.

En el cuadro Mensaje de respuesta deberás escribir solo el texto que querés que se envíe al chat cuando se cumpla, por ejemplo, cada vez que llega un mensaje.

La versión empresarial, que también es gratuita y está en Android e iOs, ya cuenta con una función específica para contestar mensajes de forma automática.