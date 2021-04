Emprendedores argentinos crean un equipo que combate el Covid-19 en el aire: así funciona

Se trata de Air Protect, un equipo tecnológico que es capaz de renovar el aire constantemente y mejorar su calidad en todo tipo de ambientes.

En un desarrollo conjunto entre un grupo de emprendedores argentinos, Ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el equipo de Ingeniería y Desarrollo de Sempere S.A. – empresa con más de 60 años en el mercado de la climatización- nació Air Protect; un equipo que funciona como una herramienta clave para mitigar el riesgo de contagio de coronavirus.

Air Protect permite renovar el aire del ambiente de manera constante por medio de la recirculación y filtrado HEPA (detección de partículas de alta eficiencia) del mismo para su posterior exposición a una lámpara UV germicida, evitando de esta manera que las personas respiren de manera permanente el aire que se encuentra contaminado.

"Está sobradamente demostrado que debido a la pandemia de COVID-19 no es recomendable el uso de aire acondicionado ya que no son aparatos diseñados para renovar el aire, dado que los mismos pueden acumular en su sistema los contaminantes de todas las personas que permanecieron en un mismo ambiente. Lo que hace nuestro equipo no es climatizar sino tratar el aire, es decir purificar aire viciado y desactivar el virus que se expone a la irradiación uv", señala Gustavo Alberti, socio fundador de Air Protect.

Air Protect fue concebido con estándares y certificaciones internacionales en el tratamiento del aire, en línea con las investigaciones de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en inglés) y dentro de los parámetros establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto a los estándares mundialmente establecidos para la eliminación de bacterias y virus, incluido el SRAS-CoV-2.

Los aerosoles, principal fuente de contagio del COVID-19

Hoy se sabe que la principal fuente de contagio del COVID-19 son los aerosoles (partículas de diferente tamaño que se emiten cuando respiramos, hablamos, estornudamos, cantamos, etc). Aquellas partículas que son más pesadas caen a los dos metros de distancia, pero las más livianas quedan en el aire pudiendo estar varias horas y contener partículas infectantes.

De ahí deriva la importancia de la ventilación y/o purificación del aire durante todo el año, fundamental para reducir la cantidad de virus circulante y otros microorganismos, lo que debe sumarse a las demás medidas de prevención recomendadas por los especialistas para evitar contagios: el uso de tapabocas, la distancia física entre las personas y el lavado de manos, como así también la limpieza de superficies.

Air Protect elimina en un 99,9 % partículas, contaminantes, bacterias, virus y puede ser instalado en todo tipo de comercios, oficinas, aulas, consultorios y otros ambientes con alta circulación de personas.

"El equipo no solo es aplicable en el marco de la pandemia, sino que también es efectivo para las personas alérgicas y asmáticas o con problemas respiratorios ya que el aire al renovarse elimina el polvo, polen, pelusas, humo de escapes de cigarrillos y ácaros, logrando que nuestro sistema de acondicionamiento de aire garantice entornos seguros", finaliza Adrián Ceser, socio fundador de Air Protect.