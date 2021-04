Apple pierde una demanda de usuarios chilenos: por qué, y cómo esto sienta precedente en la región

Una demanda colectiva contra Apple ha tenido éxito en Chile y sinta precedente para más reclamos de esta índole en el resto de América Latina

Apple se comprometió a pagar u$s 3,4 millones a los usuarios chilenos afectados por la "obsolescencia programada" de varios de sus modelos de iPhone adquiridos entre los años 2014 y 2017.

En concreto, unos 150.000 usuarios del iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE en Chile demandaron a la compañía en conjunto.

Alegaron que sus celulares comenzaron a tener un rendimiento inferior después de las actualizaciones de software programadas por Apple antes del 21 de diciembre de 2017.

Ese nuevo software habría provocado un consumo de la batería más rápido o apagones inesperados del terminal.

Y también sobrecalentamientos del celular.

Esto los llevó a acusar a Apple de haber acortado a propósito la vida de algunos productos para obligar a los usuarios a reemplazar sus teléfonos antes de lo necesario.

El acuerdo en Chile prevé un período de registro para los clientes afectados, quienes deberán acreditar el bajo rendimiento de sus dispositivos, dijo el abogado del organismo de consumidores, Odecu, Juan Sebastián Reyes, en unas declaraciones recogidas por la agencia AFP.

Cada cliente puede obtener una compensación máxima de u$s 50, que disminuirá si hay más de un reclamo por número de serie, como sucede en los casos de los teléfonos de segunda mano que han tenido más de un propietario.

"El monto final de pago (por usuario) se calculará tras la inscripción formal de los beneficiados, y podrá alcanzar hasta ese importe por equipo involucrado", especificó Odecu en su página web.

Usuarios de Chile no son los únicos del mundo que han reclamado por la ralentización adelantada de sus teléfonos

¿Cómo se puede reclamar?

La asociación de consumidores de Chile explica que sólo se necesita completar un formulario con los datos personales y escribir el número de serie (o IMEI) del iPhone.

"La inscripción comienza el 15 de agosto y finaliza el 15 de noviembre de 2021. Esta es una fecha estimada, ya que aún restan algunos hitos para poder asignar fechas ciertas para esta etapa del acuerdo", dijo la organización.

¿Qué fue lo pasó con esos celulares?

A finales de 2017, la compañía que dirige Tim Cook, reconoció que efectivamente ralentizaba deliberadamente sus teléfonos a medida que se hacían "viejos".

Argumentó que lo hacía por que el rendimiento de la batería disminuye naturalmente con el tiempo y que con los apagones, por ejemplo, protegía el iPhone y prolongaba su vida útil.

"Las baterías de iones de litio se vuelven menos capaces para satisfacer la demanda de energía en bajas temperaturas, cuando tienen baja carga de batería o cuando envejecen, lo que puede hacer que el dispositivo se apague inesperadamente para proteger sus componentes electrónicos", explicó entonces la compañía.

Pero muchos consumidores que vieron disminuir el rendimiento de sus teléfonos decidieron iniciar demandas colectivas, como la de Chile, llevando el problema a los tribunales.

Los problemas con las baterías de los celulares son los más frecuentes y los que más daño causan al dispositivo y a su uso

Otras demandas

Aunque esta demanda es la primera de este tipo en América Latina, Apple ya se ha enfrentado a cuantiosos desembolsos en Estados Unidos y Francia, y en menor medida en Italia.

En marzo de 2020, Apple acordó pagar hasta u$s 500 millones para resolver una demanda colectiva por iPhones ralentizados en Estados Unidos.

Le siguió otra en noviembre de ese mismo año por otros u$s 113 millones para resolver un litigio con más de 30 estados de EE.UU. sobre el mismo problema, recuerda AFP.

La compañía también resolvió un caso con el organismo de control del consumidor de Francia por casi u$s 30 millones por no informar a los usuarios de iPhone que las actualizaciones de software podrían ralentizar los dispositivos más antiguos.

Italia, por su parte, ha multado a Apple y Samsung con casi u$s 12 y casi u$s 6 millones respectivamente por obsolescencia planificada de smartphones, indicó BBC News Mundo.