OLX Autos se renueva y crece: así es el plan para triplicar su facturación en 2021

La empresa planea cerrar el año con un volumen facturado que triplicaría al logrado durante el 2020. Todos los detalles del nuevo plan de expansión.

La multinacional de compra y venta de vehículos OLX Autos anunció la apertura de una nueva oficina en Bahía Blanca. La empresa continúa dando pasos agigantados y planea cerrar el año con volumen facturado que triplicaría al 2020. "El año pasado cerramos una facturación de $3.000 millones y este año vamos a estar rozando los $10.000 millones", adelantó Ernesto Mendizábal, CEO para Argentina.

Con un crecimiento interanual de transacciones de autos del 115% en enero y del 50% respecto al mes pasado, la compañía creada a partir de la fusión de OLX y Américas Car Group logró posicionarse rápidamente en el mercado de venta de usados y ampliar su capacidad operativa en apenas unos pocos meses.

Con un volumen de más de 1.400 autos comercializados por mes, la empresa tracciona la facturación y empuja hacia un rápido desarrollo que le permitirá ampliar la cantidad de personal y contratar a unos 100 empleados más hasta fin de año.

En ese contexto, la plataforma anunció la apertura de una nueva oficina comercial en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, que se suma a las que actualmente operan en Córdoba, Mendoza y Salta, y acompañan al depósito de 15 mil metros cuadrados ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. "Pronto estaremos abriendo en Neuquén", adelantó Mendizábal.

Ernesto Mendizábal, CEO de OLX Autos

Cómo funciona

La compañía utiliza un mecanismo simple. En apenas cuatro pasos, una persona puede vender su auto y en apenas 24 horas contar con el dinero acordado. En los otros 12 países en donde tienen presencia, ese modelo de negocio cuenta con puntos de inspección donde la empresa revisa el vehículo y define el precio junto con el cliente.

En la Argentina, la propuesta de Mendizábal se centraba en un plan con mayor presencia de la tecnología y más confianza en el cliente, pero sobre todo en un punto central: sin puntos de inspección. El objetivo era que los clientes, con absoluta sinceridad, puedan completar un formulario donde informasen los datos del auto y los detalles más puntuales.

Con la aparición del SARS-CoV2, el ejecutivo no dudó y consideró que era una buena oportunidad para aplicar la transformación que hacía falta. La empresa dejó de lado la opción de abrir nuevos puntos de inspección y le dio vía libre para aplicar su plan.

"Cuando llegó la pandemia hablé con la regional de Chile y les pedí que me dejaran avanzar en la estrategia de internet, que hasta ese momento la empresa pedía no hacer, ya que su idea era abrir puntos de inspección y de cercanía. Como el coronavirus ya no lo permitía, me dijeron 'dale, hagan lo que tengan que hacer'", recordó. "Ese cambio de modelo nos permitió crecer 115% de enero a enero y este mes crecimos 50% respecto al mes pasado", relató a este medio.

El modelo usado por la empresa proviene de Medio Oriente, particularmente de los Emiratos Árabes Unidos, pero con cambios sustanciales. "En Dubái, hay tiendas que te compran autos de forma rápida. Es un modelo que allá funciona y es una cuestión de abrir locales", precisó Mendizábal. Y añadió: "pero acá la cuestión de las tiendas no va. En Argentina es preferible estar en el celular de la gente y no cerca de la casa donde no va a entrar nadie".

En la actualidad, la Argentina es el único país de los 12 en los que la compañía tiene presencia en el que no cuentan con puntos de inspección abiertos. "Tenemos el depósito de Warnes de 15 mil metros cuadrados pero allí la gente va a entregar el auto y no a peritar. Nosotros con un llamado telefónico y siendo buenos guías para el cliente, preguntándole como está el auto, sacamos una radiografía casi perfecta", remarcó.

Local de OLX Autos

Actualmente, la gran mayoría de los vehículos cumplen con las especificaciones que los clientes detallan en los formularios, salvo contadas excepciones, manifestó el CEO de OLX Auto. "Nuestro desafío es que el 90% de los autos estén tal cual como nos dice el cliente. Al mismo tiempo, si esto ocurre, les respetamos el precio a los clientes", dijo. Hoy apenas un 3% no cumple y el otro 7% lleva el auto con problemas que la persona no vio.

"Con esa filosofía abrimos en Córdoba, Salta, Bahía Blanca, ahora estamos abriendo en Neuquén, para que la persona pueda vendernos el auto en 24 horas si tenés todos los papeles al día", puntualizó el ejecutivo respecto a los planes de expansión de la empresa. .

Asimismo, dio detalles del crecimiento en la comercialización de vehículos. Si meses atrás estaban en 1.000 autos por mes, hoy "cerramos 1.400 autos comprados en marzo. La expectativa para fin de año es estar arriba de los 2.000 o 2.500. En ese contexto esperamos contratar unas 100 personas más a lo largo del año".

El aumento en vehículos comercializados implicó, lógicamente, un crecimiento en la facturación de la empresa. "El año pasado cerramos en $3.000 millones", manifestó Mendizábal. Pero eso no se queda allí: "Este año vamos a estar rozando los $10.000 millones".

Mercado del usado

Uno de los puntos que permitió generar una mayor comercialización de vehículos usados podemos encontrarlo en las trabas a las importaciones impuestas por el Banco Central para proteger las escasas reservas de dólares. Esto frenó la venta de vehículos importados 0Km y dinamizó el mercado del usado.

Los autos usados son muy buscados en la actualidad

El CEO de la plataforma se refirió a esta situación: "La gente cuando tiene plata en el bolsillo no quiere tener pesos, compra un auto y lo vende más caro. Durante la pandemia, dentro de las tres palabras más buscadas en Mercado Libre estaba "vehículo". Hoy con la plata se compra un usado, entonces la rotación de vehículos en usados es muy alta. Se da esa dinámica de que la gente ahorra en auto. El año pasado los usuarios aumentaron 100%. El argentino busca refugio en autos".

Ante la consulta sobre la porción del mercado que al día de hoy ocupa la empresa, reconoció que "aún es chica, si nos medimos contra el mercado en general o contra las terminales". Pero además, es porque el objetivo de la empresa es tejer redes con agencias. "Nosotros compramos al público y luego vendemos a agencias. La red de ventas es igual que la de terminales, es decir, hay concesionarias y agencias que terminan vendiendo nuestros autos", explicó.

Dentro de ese contexto, el plan de la plataforma es adquirir más tecnología para mejorar el proceso de venta. "Este año vamos a desarrollar fuertemente el soporte que le damos a las agencias para llegar al público. Eso es con una plataforma digital que vamos a traer de India, para que aparezcan publicados los autos de las agencias en nuestra plataforma y así ayudarlas a vender más rápido y crecer con más ventas a agencias", destacó.

Fuente: Ámbito