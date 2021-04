Salidas Inclusivas: Microsoft desarrolló una app para que personas autistas puedan elegir su menú

Shifta y Microsoft Azure, crearon una solución que ayuda a traducir el menú de un local gastronómico a distintos pictogramas para las personas con autismo

Luego de la celebración del Día Mundial de la Concientización del Autismo, el gigante estadounidense Microsoft, junto con su socio local Shifta, se aliaron con Salidas Inclusivas, una organización que trabaja para promover y fomentar espacios accesibles para personas dentro del Espectro Autista (EA) en la sociedad.

En conjunto, desarrollaron www.salidasinclusivas.com, una aplicación web, para que cada local gastronómico pueda armar su propio menú accesible.

La solución permite crear una carta de acuerdo con la oferta del lugar a través de distintos pictogramas, lo que le da la posibilidad a la persona dentro del EA de elegir lo que desea comer con total autonomía.

Con muchas consultas para conseguirla, la carta digital va a permitir a cientos de restaurantes, heladerías, confiterías y bares en Argentina tener una opción más, digitalmente diferente, en su propuesta.

"La tecnología es disruptiva cuando tiene el potencial de empoderar verdaderamente a las personas con discapacidades de nuevas maneras. Es un habilitador para la inclusión. Por eso, para nosotros, es importante pensar a las personas y el contexto en el centro del proceso de diseño de la tecnología y en la estrategia digital", comenta Cecilia Cuff, directora de Marketing y operaciones de Microsoft Argentina.

La importancia de la recreación y las salidas para las personas dentro del EA

Para cientos de familias y personas que viven con dichos trastornos, ir a una plaza, a hacer un trámite, al teatro, al cine o a un restaurant se convierte en un desafío y, en algunos casos, en una situación problemática y frustrante.

Los ruidos, las luces, las multitudes, la espera pueden generar múltiples dolencias en las personas con autismo. Asimismo, el nivel de estrés que viven las familias es tres veces mayor que el que viven otras familias sin hijos dentro del EA.

Estas dificultades y limitaciones que Sandra Fariña, mamá de una niña de cinco años dentro del TEA, y Gabriela Leoni Olivera, psicóloga, encontraban en los espacios públicos las llevaron a crear Salidas Inclusivas.

Primero fue un blog, que después se ramificó en otras redes sociales, cuyo objetivo principal es colaborar para lograr que haya más espacios inclusivos en la sociedad. Más tarde, se sumaron al equipo Mariana A. Aleñá y Agustina Girard y un gran grupo de voluntarias.

"Hoy en día, no hay lugares que cuenten con accesibilidad cognitiva. No hay plazas que tengan pictogramas para personas con autismo, ni en los salones de fiestas ni en los consultorios médicos", sostiene Fariña, abogada y mamá de una niña de cinco años dentro del EA.

Un menú para todos junto con Shifta y Microsoft

El primer proyecto de Salidas Inclusivas consistió en el armado de una carta adaptada a través de pictogramas para personas dentro del EA.

Los pictogramas y los gestos son una herramienta cada vez más utilizada para facilitar la comunicación, especialmente entre los niños que todavía están desarrollando el lenguaje oral.

Las imágenes facilitan la comprensión y la identificación de, por ejemplo, comidas, instituciones públicas o privadas, normas de circulación, etc.

"En la actualidad, la estadística dice que 1 de cada 54 personas tiene autismo. No es una minoría. Por eso, no se puede dejar de trabajar en favor de la inclusión. Esto es urgente. Hay muchas personas con TEA que se encierran porque no se pueden hacer entender cuando salen a la calle. El objetivo de incluir las cartas con recursos visuales apunta a la independencia y autodeterminación de las personas", expresa Gabriela Leoni Olivera, psicóloga y cofundadora de Salidas Inclusivas.

La aplicación permite crear un menú de acuerdo con la oferta del lugar a través de distintos pictogramas.

En la era digital, con ayuda de Shifta, socio local de Microsoft, y gracias a tecnología de Microsoft Azure, las chicas de Salidas Inclusivas comenzaron a imaginar que iba a ser posible llevar el menú a la práctica de forma masiva. Por eso, en conjunto, desarrollaron una solución para que cada local gastronómico pueda armar su propio menú accesible.

En concreto, la aplicación permite crear un menú de acuerdo con la oferta del lugar a través de distintos pictogramas, lo que le da la posibilidad a la persona dentro del EA de elegir lo que desea comer. Para hacerlo, el encargado del local gastronómico entra a www.salidasinclusivas.com, se registra, carga los ítems de su menú y el programa lo transforma en pictogramas.

Una vez terminado el proceso, se puede exportar como PDF e incluir en la carta virtual del lugar o imprimirlo. Lo que antes llevaba meses, ahora se logra en minutos.

En un futuro, se van a poder optimizar servicios y procesos a partir de la incorporación de inteligencia artificial de Microsoft para traducir a distintos idiomas y de ahí a pictogramas. También, se sumarán servicios de geolocalización para que las personas sepan qué lugares ya tienen incorporado el menú accesible.

Esta transformación digital es muy importante para la organización y para cientos de personas con autismo. Al principio, cuando comenzaron a armar las cartas, todo era prueba y error. Era un trabajo 100% manual, que llevaba mucho tiempo y dedicación. Tenían que agregar cada ingrediente del plato, sus especificidades, su representación visual. Tardaban alrededor de tres meses en hacer un menú y tenían una lista de espera de cuarenta restaurantes.

Todas aquellas personas que quieran acceder y cargar su menú, pueden hacerlo en www.salidasinclusivas.com