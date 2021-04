¿Fue sólo una moda?: bajan los precios de los NFT y ya se habla de una "caída silenciosa"

Si bien los tokens fungibles que se negocian en exchanges centralizados y descentralizados tienen una gran transparencia en cuanto a los movimientos de precios, los tokens no fungibles pueden ser más difíciles de seguir. Debido a su naturaleza ilíquida, puede ser difícil calibrar el sentimiento del mercado general de un proyecto, lo que es una dinámica que ha llevado a un miembro de eGirl Capital, Mewny, a denominar las correcciones de NFT como "caídas silenciosas".

i really like @mewn21 phrasing of NFT crash as a "silent crash"why? in liquid markets, you can see prices going down every day. in NFT-land, sellers have slower "market reaction". instead of sellers adjusting prices downwards everyday for a month, it may just -80% "overnight" — tuba (@0xtuba) March 26, 2021