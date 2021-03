Ejemplo de gestión de talento: una carta de pedido de empleo de Steve Jobs

Steve Jobs es una de las personalidades de mayor influencia en el mercado y absolutamente todo lo que conocemos de su vida se convierte en una importante lección que nos ayuda en nuestra gestión de talento.

El empresario se ha consolidado como un referente que no tiene desperdicio, por el contrario, ha encabezado diversas oportunidades mediante las cuales se ha convertido en un líder excepcional y ejemplo de gestión de talento.

Hoy en día, a pesar de su muerte, Jobs continúa relevante, ya que de esta forma se han patentado tareas de gran valor en el mercado, las cuales no tienen desperdicio.

Las cartas de presentación se han convertido en complementos clave de un buen CV, que el día de hoy es un documento de gran peso en el mercado laboral y cuando sabemos de grandes casos como la carta que presentó Jobs cuando buscó empleo.

Esta famosa carta recientemente se ha vendido por más de 222 mil dólares, estableciendo con ello un importante referente que no podemos perder de vista, por tratarse de una de las personalidades de más influencia en Silicon Valley.

La propuesta de la marca se ha convertido en un importante referente que no tiene desperdicio, por el contrario, es un gran ejemplo en el mercado.

Dentro de la carta se lee el nombre de Jobs, su dirección y un irónico referente, pues el creador del iPhone aseguró que no contaba con número telefónico en la casilla de teléfono.

Steve Jobs 1973 Job Application. No phone number, no experience just vibes... (try this in 2021 I dare you) pic.twitter.com/N4IRt9kW9j — Galla. (@AnthonyGalla1) March 26, 2021