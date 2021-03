¿Te anda lento Internet?: así podés saber si algún vecino te está robando el WiFi

Hay formas de descubrir al vecino ladrón de conectividad. Existen programas que permiten a cualquier usuario acceder a la lista se equipos conectados

Los fallos en una red hogareña WiFi pueden deberse a una amplia variedad de razones. Desde un simple problema de conexión hasta una mala ubicación del router. Sin embargo, cuando notamos que la velocidad de Internet no es la esperada, también es posible que alguno de nuestros vecinos haya conseguido acceder a la conexión y la use en sus dispositivos.

Hay formas, más o menos complicadas, de descubirlo. Una de ellas pasa por el empleo de alguna aplicación. Existen aplicaciones que permiten acceder a la lista se equipos conectados. Una de ellas es Who is on my wifi.

También es posible comprobarlo al abrir un navegador con la dirección específica del WiFi (generalmente, 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y ver todos los movimientos. Si aparece en el listado un dispositivo que no es nuestro, ahí tienes la razón.

Si alguien sin nuestro permiso accede al router, más allá de perder velocidad, representa un problema, porque una configuración inadecuada de la red inalámbrica puede permitir a un atacante robar la información que transmitimos.

En caso de duda, se recomienda realizar cambios en la contraseña. La clave con la que viene el router de fábrica debe ser cambiado por otro. Si esta clave no se modifica corremos graves riesgos, pues el intruso podría tener acceso al panel del control de la wifi y tomar el control de nuestra red. En ocasiones, simplemente viendo la interfaz de inicio del router, se puede averiguar qué usuario y contraseña tiene por defecto haciendo una consulta en un buscador.

También existe la posibilidad de que la red del vecino interfiera en la del usuario. Si nuestro vecino cuenta con un router en su casa, puede provocar que los canales de frecuencia sean similares y esto provoque que en ambos casos nos veamos asignados a una velocidad menor en nuestro WiFi.

Es posible conectarse a los canales menos colapsados. A veces, en la página de administración de tu router, hay una opción llamada control del canal que sirve para elegir uno de los canales en los que puede operar tu router.

Los routers modernos pueden configurarse para que de manera automática encuentre el mejor canal para la red y analizar, desde un mapa, la saturación para poder elegir el que mejor se adapta a las necesidades del usuario. Esto es algo que se puede comprobar fácilmente desde servicios digitales instalados en móviles.

Otros trucos para proteger el WiFi

Uno de los mayores problemas que se presentan en la era del ‘Home Office’, sobre todo durante el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, es la velocidad de la conexión a Internet para poder descargar y enviar material en línea. Una aplicación trae luz a la sospecha de que algún vecino "roba" el WiFi.

Una de las razones por las que la red se vuelve lenta, es que haya muchos dispositivos conectados de manera simultánea. Si están en funcionamiento, cono navegando, viendo videos o descargando y "subiendo" material en la Web, ocasiona más problemas.

Por ese motivo, la app esencial para descubrir "desvíos" de nuestra red es Google WiFi. De forma rápida y sencilla, te permitirá saber en tiempo real el estado de tu red, el tráfico de datos y el detalle de los dispositivos conectados.

¿Cómo saber si el vecino te roba WiFi?

Además, esta app te permitirá chequear el historial de dispositivos conectados durante el último mes. Para poder tener descargarla y comenzar a realizar el chequeo, tenemos que buscarla en la "App Store" de iOS o en la "Play Store" de Android.

Otro dato importante es el detalle de los dispositivos enlazados por WiFi o por "Ethernet". De manera que resultará más fácil poder distinguir entre aquellos a los que les permitimos el acceso, detalles que nos mostrará solo al abrir la app.

A partir de allí, si pulsamos en la opción "Detalles", podremos visualizar la descripción del estado de la red y, además, acceder a las direcciones de IP, es decir, a la identificación de cada dispositivo que se conecta.

Una vez que contamos con esta información de alta precisión, podemos evaluar si nos están "robando el WiFi", efectivamente. De no ser así, existen otras razones para determinar por qué nuestra conexión se volvió lenta.

Entonces, puede deberse a que tu empresa de Internet puede estar presentando alguna falla técnica. O bien, que el modem no esté ubicado en un lugar correcto, de modo de que llegue a todas las áreas de la casa.

Cómo cambiar el nombre de tu WiFi y la contraseña, paso a paso

El router es la principal puerta de acceso a una red doméstica de WiFi, y también a todos los dispositivos que están conectados a ella. Alguien capaz de acceder a él no solo puede aprovechar la conexión, sino que, de tener los suficientes conocimientos, podría tener las llaves para poder acceder a los dispositivos que tenés conectados a ella.

Por eso es muy recomendable cambiar el nombre y contraseña de tu red WiFi del hogar.

Cómo cambiar la contraseña del wifi de tu casa

El primer paso para cambiar las credenciales de tu router es obtener su IP local o puerta de enlace predeterminada. Para ello, si se tiene un sistema operativo Windows, es necesario abrir el menú de inicio, escribir cmd, y ejecutar la aplicación Símbolo de sistema, que sugiere el sistema.

Los pasos para cambiar el nombre y la clave del wifi son sencillos

Allí se ingresará en la terminal de Windows, donde el usuario solo deberá escribir el comando ipconfig. A continuación se le mostrarán las diferentes direcciones IP. La que necesitan modificar es la de la puerta de enlace predeterminada, que la persona podrá reconocer porque suele empezar con 192.168.xx.xx. En ese momento se debe copiar ese número y pegarlo en la barra de dirección del navegador para entrar a la configuración del router.

Al hacerlo se le pedirá un nombre y contraseña, que está pegado en el dispositivo, o que lo habrá dejado anotado la persona que hizo la instalación.

Cómo cambiar el nombre de tu WiFi y su contraseña en una Mac y en Linux

En macOS también es posible obtener tu IP local escribiendo ipconfig en su terminal, pero también entrando en Preferencias de sistema -> Red y haciendo click sobre la conexión.

En las distribuciones GNU/Linux como Ubuntu el usuario debe hacer lo mismo, solo debe ingresar en el panel de Configuración, elegir la opción Red y pulsar sobre la conexión.

Por qué cambiar el nombre y clave de la red de wifi

Las operadoras no piensan ni diseñan manualmente cada una de las claves de los routers de sus miles de clientes. Por lo general lo que hacen es delegar en sus propios algoritmos, los cuales de vez en cuando son descubiertos y filtrados. Cuando esto pasa quedan expuestos a todos los usuarios que no las hayan modificado sus configuraciones por defecto.

Con cualquier computadora se pueden modificar la clave y el nombre de la red wifi

Estos algoritmos son fórmulas matemáticas con las que las operadoras diseñan sus contraseñas. Por eso, una vez que los atacantes las consiguen puede crear aplicaciones especialmente diseñadas para aprovecharlas para generar contraseñas idénticas a las utilizadas por los operadores.

Esto hace que si un atacante sabe que la persona es cliente de un operador X, sólo tenga que generar contraseñas para ese operador hasta dar con la tuya en cuestión de minutos.

Y es aquí donde entran en juego los nombres de usuario. Ellos de por sí no marcan una diferencia significativa a la hora de proteger directamente tu WiFi, pero pueden delatar a quienes prestan menos atención a sus configuraciones por defecto.

Si la red del hogar tiene el nombre de usuario por defecto de un operador X, tenés más posibilidades de que utilices también la contraseña por defecto que un vecino

Es por eso que si el usuario cambia la contraseña y no se rige por las fórmulas matemáticas de ninguna operadora, a un atacante le costará mucho más poder resolverla en el caso de que sea segura.

Y es que al final no hay una contraseña 100% segura, pero cuanto más difícil sea para alguien que quiera hackear la red hay más probabilidades de que desistan.