Elon Musk te cuenta todo: cuánto duerme, por qué odia las reuniones y cómo será la economía del futuro

El innovador Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, apareció por tercera vez en el podcast de Joe Rogan. Así, por casi tres horas, el hombre más rico del mundo habló de una gran cantidad de temas: desde la próxima generación de autos eléctricos voladores hasta la cantidad de horas que duerme al día.

En entrevistas pasadas con Rogan, Musk se se sinceró al hablar sin tapujos de temas polémicos, tanto de negocios como de su vida privada.

En 2018, el empresario prendió un cigarrillo de marihuana y sorbió un trago de whisky durante la plática con el locutor, lo que levantó críticas entre inversionistas. A continuación, los puntos más sobresalientes y curiosos que se tocaron durante la conversación.

Fun times with my favorite Martian! Elon Musk joined me to talk about Space X, Tesla, the realities of climate change and all sorts of other cool shit! Available now on @spotify https://t.co/Yb3ZCloMx6 — Joe Rogan (@joerogan) February 11, 2021