¿Nadie quiere un Apple Car?: primero se bajó Kia y ahora Nissan

Luego que la semana pasada Kia desmintiese el rumor que la vinculaba a la creación del Apple Car, hoy se conoció que Nissan tampoco estará involucrada

El Apple Car parece que se ha convertido en la obsesión más reciente de los fanáticos a los rumores en torno a la empresa con sede en Cuperino y dirigida por Tim Cook.

Normalmente a esta altura del año lo único que se filtran son reportes no confirmados sobre el próximo iPhone. Sin embargo, hoy casi toda esa información gira en torno al supuesto coche eléctrico de Apple que sería lanzado al mercado en el 2024.

"No estamos en conversaciones con Apple ", afirmó Nissan en un comunicado.

Falta bastante tiempo para comprobarlo, pero en los últimos meses se conoció como Hyundai, Kia y hasta Nissan han sido involucrados como socios potenciales para este proyecto.

La desmentida

Hace pocos días el propio directivo máximo de Nissan, Makoto Uchida, habría manifestado su interés en colaborar con Tim Cook para construir el vehículo que marcaría historia en la historia de los chicos de Cupertino.

Pero ahora, de acuerdo con la agencia informativa Reuters, un portavoz oficial de la automotriz japonesa confirmó otra versión. No hay nada en curso entre ellos y los creadores del iPhone.

"No estamos en conversaciones con Apple. Sin embargo, Nissan siempre está abierto a explorar colaboraciones y asociaciones para acelerar la transformación de la industria", afirmó el comunicado.

No obstante al comunicado, otros medios como el Financial Times aseguraron que en realidad sí habría existido un acercamiento previo entre ambas compañías.

Pero todo se habría venido abajo por la renuencia de Nissan a convertirse en un ensamblador de autos para Tim Cook y su empresa, publicó el sitio de Fayer Wayer.

Hyundai y Kia tampoco

La firma surcoreana Hyundai Motor Co dijo el lunes que de momento no está en negociaciones con Apple Inc sobre autos eléctricos autónomos, apenas un mes después de haber confirmado conversaciones iniciales con el gigante tecnológico, lo que llevó a un desplome de sus acciones.

Las acciones de Hyundai cayeron un 6,2%, lo que supuso una pérdida de u$s3.000 millones de su valor de mercado. Las acciones de su filial Kia Corp, que había sido señalada en medios de comunicación locales como posible socia operativa de Apple, se desplomaron un 15%, lo que supuso un golpe de u$s5.500 millones.

"No estamos manteniendo conversaciones con Apple sobre el desarrollo de vehículos autónomos", afirmaron desde la empresa.

El anuncio pone fin a semanas de divisiones internas en el Grupo Hyundai Motor Co, matriz de ambos fabricantes de automóviles, sobre el posible acuerdo, en las que algunos ejecutivos plantearon su preocupación de convertirse en un fabricante por contrato para el gigante tecnológico estadounidense.

"Estamos recibiendo solicitudes de cooperación para el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos autónomos de varias empresas, pero están en una fase temprana y no se ha decidido nada", dijo hoy el fabricante de automóviles, para cumplir con las normas bursátiles que exigen actualizaciones periódicas a los inversores en relación con los rumores de mercado.

"No estamos manteniendo conversaciones con Apple sobre el desarrollo de vehículos autónomos".

Las acciones de Kia se habían disparado un 61% desde que Hyundai confirmó inicialmente un informe de medios locales de principios de enero, según el cual Apple y Hyundai estaban en negociaciones para desarrollar vehículos eléctricos de autoconducción para 2027 y desarrollar baterías en fábricas estadounidenses operadas por Hyundai o Kia.

"Apple y Hyundai están en conversaciones, pero como está en una etapa temprana, no se ha decidido nada", dijo Hyundai, antes de publicar declaraciones posteriores que eliminaban todas las menciones a Apple pero decían que Hyundai estaba recibiendo solicitudes de cooperación en materia de coches eléctricos de grupos a los que no identificó.

La semana pasada, algunos medios de comunicación como la CNBC informaron que el acuerdo estaba a punto de cerrarse y un reporte surcoreano dijo que las empresas iban a firmarlo el 17 de febrero.