Caída y ascenso: así fue la mayor recuperación diaria de la historia de Bitcoin ocurrida ayer

El regreso de Bitcoin, que se produce incluso más rápido que su anterior caída del fin de semana, marca el mejor rendimiento diario de la cripto

Bitcoin registró su más exitosa recuperación en la historia el 12 de enero después de probar el nivel de soporte de los u$s 30,000, pero los participantes del mercado ya sospechan.

Los datos de Cointelegraph Markets y TradingView siguieron a Bitcoin cuando rebotó rápidamente en los mínimos u$s 30,250 a finales del lunes para sellar un 20% de ganancias en poco más de 12 horas.

Los consejos de venta de Guggenheim están bajo escrutinio

El regreso de Bitcoin, que se produce incluso más rápido que su anterior caída del fin de semana, marca el mejor rendimiento diario de Bitcoin, tanto en términos de dólares estadounidenses como de porcentaje. Los números se confirmarán una vez que se cierre la vela diaria, con los niveles al cierre de esta edición acercándose a un máximo local de u$s 36,600.

Sin embargo, tan pronto como se inició la recuperación, aparecieron preocupaciones sobre la autenticidad de los recientes movimientos del mercado.

El popular analista de mercado filbfilb sostuvo que la fuerza del repunte contradecía lo que equivalía a una manipulación del mercado, gracias específicamente a las interrupciones del exchange y al asesoramiento no oficial del gestor de activos Guggenheim para vender a niveles de precios más bajos. "Increíble lo que es posible cuando se puede ofertar en el mercado", decía parte de una serie de tweets.

Gráfico de velas de 12 horas del BTC/USD (Bitstamp) con datos de recuperación. Fuente: filbfilb/ TradingView

El CIO de Guggenheim, Scott Minerd, les aconsejó a los inversores que era "el momento de quitar algo de dinero de la mesa". La compañía está esperando el permiso de las autoridades de los Estados Unidos para comprar Bitcoin a través del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), y mientras tanto las palabras de Minerd se ganaron rápidamente las críticas por haber bajado el precio deliberadamente.

Los exchanges captan la atención

Para los grandes exchanges Coinbase y Kraken, por su parte, el dolor de cabeza de la publicidad continuó. Como la caída de Bitcoin se aceleró desde los u$s 38,000 hacia los mínimos, ambas plataformas de comercio registraron interrupciones ahora características, causando que los traders perdieran el control de las órdenes. El efecto dominó, según advirtió posteriormente el estadístico Willy Woo, afectó a todo el mercado e incluso empeoró la caída de los precios.

"La venta del mercado al contado comenzó alrededor de los u$s 38,000, luego Coinbase falló parcialmente, al no registrar compras, lo que provocó que su precio bajara u$s 350 más que los demás; esto hizo caer el precio del índice que los exchanges de futuros utilizan para calcular la financiación de apalancamiento, causando estragos bajistas en los mercados especulativos", explicó el lunes.

"A diferencia de las caídas anteriores de los últimos 2 años, en las que los mercados sobreapalancados llevaron a la liquidación de los traders, esta comenzó en los mercados al contado, luego se amplió enormemente por un solo exchange que fracasó parcialmente, pero que no se interrumpió por el bien del ecosistema."

Woo también preguntó por qué los exchanges de futuros no eliminaron a Coinbase de sus listados para estabilizar las consecuencias.

Los clientes parecían poco preocupados. Como lo indicó el desarrollador de software y comentarista Vijay Boyapati, los volúmenes de Coinbase fueron de más de 101,200 BTC (u$s 3,600 millones) en las 24 horas hasta el martes temprano, algo que él estima llevó a ganancias de hasta u$s 175 millones.

"Por mucho que me disguste Coinbase, su oferta pública inicial va a ser un importante catalizador para todo el mercado cuando suceda", dijo en los comentarios que lo acompañaban. "Mucho capital del mercado de valores va a fluir hacia el mercado de #Bitcoin de esta manera", finalizó Boyapati, según un artículo de Cointelegraph.