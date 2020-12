Nasdaq excluirá a empresas cuyos ejecutivos sean todos hombres blancos: así será el "cupo de diversidad"

Si las empresas que presenten su solicitud para cotizar no cumplen con los requisitos mínimos de diversidad, podrían ser excluidas de la lista

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores estadounidense de Nasdaq tendrán que tener "al menos dos ejecutivos diversos" en su directorio, dijo el índice este martes. Si las empresas no cumplen con los requisitos de diversidad, podrían ser excluidas de la lista.

Cupo

Según la propuesta, las 3,249 empresas que cotizan en la principal bolsa de valores estadounidense de Nasdaq tendrían que tener al menos una directora y al menos un ejecutivo que se identifique como una minoría subrepresentada o LGBTQ+, informó DealBook de The New York Times.

Nasdaq requiere al menos una directora y al menos un ejecutivo que se identifique como una minoría subrepresentada

Si no lo hacen, tendrían que explicar públicamente por qué no han cumplido con el requisito o se enfrentan a la exclusión de la lista, dijo Nasdaq. Actualmente, tres de cada cuatro empresas que cotizan en Nasdaq no cumplen con estos requisitos de diversidad, informó DealBook.

Nasdaq definió una "minoría subrepresentada" como "una persona que se identifica a sí misma en uno o más de los siguientes grupos: negro o afroamericano, hispano o latino, asiático, nativo americano o nativo de Alaska, nativo de Hawái o de las islas del Pacífico o dos o más razas o etnias".

"No es como si dijéramos que esta es una composición óptima de un directorio, pero es un nivel mínimo de diversidad que creemos que todo directorio debería tener", dijo a DealBook la directora general de Nasdaq, Adena Friedman.

Nasdaq solicitará a la Comisión de Bolsa y Valores el martes permiso para adoptar la política. Es probable que pasen semanas antes de que la SEC llegue a un veredicto, dijo DealBook.

Según la propuesta de Nasdaq, se esperaría que todas las empresas cotizadas tuvieran al menos uno de los directores diversos dentro de los dos años posteriores a la aprobación de la SEC, mientras que las empresas más grandes necesitarían al menos dos de los directores dentro de los cuatro años.

Las empresas también tendrían que informar datos sobre la diversidad de su directorio dentro de un año de la aprobación de la SEC. Los beneficios de una junta diversa incluyen divulgaciones financieras de mayor calidad y menos problemas de auditoría, dijo Friedman a DealBook.

Empresas más diversas

Otras grandes empresas también han impulsado una mayor diversidad en las salas de juntas. En julio, Goldman Sachs dejó de realizar ofertas públicas iniciales para empresas sin al menos un miembro de la junta diverso, con un enfoque en las mujeres.

Cuerpos ejecutivos pueden significar "mejores negocios " según Goldman Sachs

"Podríamos perdernos algunos negocios", dijo el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, a CNBC en enero después de anunciar el cambio. "Pero a largo plazo, creo que este es el mejor consejo para las empresas que quieren generar rendimientos superiores para sus accionistas".

BlackRock también ha dicho que está tratando de construir una representación de líderes mujeres y negras, informó el sitio Entrepeneur.com.