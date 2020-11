Conocé el corazón de las finanzas globales: cuáles son las son las 7 bolsas más importantes del planeta

En muchos centros se debate día a día el valor de las empresas más grandes, pero hay 7 bolsas que son las principales y que marcan el ritmo del dinero

Las principales empresas de todo el mundo suelen cotizar en bolsa , normalmente en las más importantes. Probablemente, hayas escuchado hablar de Wall Street, del S&P 500, del Ibex o de otras palabras relacionadas con el mundo bursátil. Lo primero que tenés que saber es que una cosa es el mercado (como lugar) y, otra, el índice que cotiza en ese lugar.

Por ejemplo, en la plaza de Nueva York (más conocida como Wall Street) cotiza el Estándar and Poor’s 500, el Dow Jones u otros índices. Sin embargo, el Nasdaq no entraría en esta categoría porque es la bolsa de valores electrónica. Esta es, sin duda, la bolsa más importante del mundo. En ella cotizan las empresas más grandes: Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft, etc. Pero, no es la única.

A la popular Wall Street o Bolsa de Nueva York se suman otros sitios en los que se mueve un alto volumen de dinero de forma diaria. La bolsa de Tokio es la más importante de todo el continente asiático, aquí cotizan empresas como Nintendo dentro del índice Nikkei. En definitiva, es el segundo mercado de valores más grande del mundo solo por detrás del NYSE norteamericano.

A esta lista hay que sumar la bolsa de Londres. La capital británica alberga la City, que es la zona financiera más importante de Europa. En la bolsa de Londres cotizan las grandes compañías británicas y algunos de los ETFs más importantes. Desde el 2011, la bolsa de Hong Kong también se ha colocado entre las cinco más importantes del mundo superando a la Bolsa de Shanghái, debido a que hay menos controles para poder invertir en las empresas chinas.

Por último, en el sexto y en el séptimo lugar se encuentra la bolsa de Shanghái, recientemente mencionada, y la bolsa de Toronto. Llama la atención que no hay ningún reciento de la Unión Europea dentro del ranking, y sin embargo hay tres bolsas asiáticas, tres americanas y una europea, pero no perteneciente al entorno UE dentro de unos pocos días cuando el Reino Unido abandone la Zona Euro.

Bolsa de Tokio

Es la segunda bolsa más grande del mundo si se cuenta al Nasdaq dentro de Wall Street. Es donde más movimientos de capitales se registran en el mercado asiático.

Bolsa de Toronto

La bolsa canadiense es la séptima más importante a nivel mundial por volumen. La proximidad a Estados Unidos y la cultura anglosajona atraen mucho apetito inversor.

Bolsa de Shanghai

Es la bolsa china más importante del planeta y cada vez cobra más peso. El gigante asiático cada vez posee una mayor actividad de inversores minoristas.

Bolsa de Londres

Si hay un mercado que tiene mayor peso en Europa ese es el británico. Lleva operando desde 1801.

Bolsa de Nueva York

Wall Street ocupa la primera posición de la lista, como no podía ser de otra manera. Es el lugar donde más negocio se respira y en el que se acapara mayor volumen de transacciones y salidas a bolsa.

Nasdaq

El Nasdaq es el índice de mayor revalorización gracias a las compañías tecnológicas y uno de los mercados de mayor relevancia a nivel mundial.

