¿Usas Google Maps en todo su potencial?: con estas funciones lograrás hacerlo

La plataforma tiene herramientas que no son tan conocidas para los usuarios y que pueden ser de gran ayuda en el día a día. Cuáles son y cómo activarlas

Lo cierto es que tenemos gran cantidad de aplicaciones en los celulares, y no siempre se llega a escubrir todo el potencial que poseen para que aún sean más útiles en el día a día de nuestra vida y de nuestro trabajo.

Más cuando esas mismas aplicaciones son actualizadas en forma continua agregándole aún más funcionalidades que tenés que descubrir.

En este caso, Google Maps, te contamos cinco funcionalidades a las que le tendrías que prestar más atención.

1-Buscar y encontrar

¿No sabés dónde hay una cerrajería, una farmacia, una estación de servicio o un cajero automático cerca? Google Maps sí y te los muestra por distancia, con horarios de atención o número de contacto. Todos los datos de un comercio cargados en Google están disponibles en Maps.

La app además puede desplegar información extra como la reseña o fotos de otros usuarios sobre un determinado lugar. Incluso la app pregunta después cómo fue el servicio.

Como otras aplicaciones Google Maps tiene funciones que hay que aprender a encontrarlas y utilizarlas

2-Un historial que no olvida

Este es uno de los servicios de Google que se ha vuelto un arma de doble filo. Su lado positivo es que la app guarda todas las búsquedas y recorridos que hagamos. En la opción "Tus recorridos" podrás ver día por día los lugares por donde te moviste.

Funciona como un buen ayuda memoria para recordar qué día estuvimos en tal lugar pero para eso debemos aceptar que la geolocalización esté encendida todo el tiempo y funcione incluso cuando no hemos abierto la app en todo el día.

3-Compartir ubicación en tiempo real

Tal como su nombre lo indica, nos permite que alguien más vea por donde nos estamos moviendo. La función es totalmente configurable y nos permite también elegir el rango de tiempo durante el cual queremos hacer esto.

Se puede elegir en rangos de 15 minutos hasta una hora y luego sumar de a 60 minutos por vez. También se puede optar por compartir hasta que uno desactive la función. La ubicación en tiempo real se puede compartir directamente al Google Maps de otros o se puede enviar a través del correo o mensajeros como WhatsApp.

Muchos de los servicios de Google Maps se basan en la geolocalización, así que queda en vos darle el permiso de saber tu posición, o no

4-Mapa personalizado

Marcar la dirección de nuestro hogar o el trabajo ayuda a que la app sume funciones extras.

Al tocar nuestra foto de perfil en la app se abre un menú de opciones en donde podés ver "Tus rutas" y "Tus datos en Maps" donde verás los lugares que has marcado en el mapa.

Agregar algunos datos hace que la app avise cuánto se tardará en llegar, la variedad de opciones de transporte, cómo está el tránsito y el pronóstico del tiempo.

5-Uso sin conexión a internet

La aplicación se puede utilizar sin internet y nos mostrará cómo nos movemos en el mapa. ¿Cómo se logra? Descargando el mapa de la ciudad o la región donde queremos movernos pero sin gastar datos.

Los smartphones cuentan con GPS y en combinación con un mapa descargado puede mostrarnos nuestra ubicación sin conexión. Casi no hay ciudad que no esté disponible y la app la almacena por tiempo determinado.

Después de unos meses notificará que va a borrar el mapa descargado para que no ocupe espacio si no lo usamos. Muchos usuarios también usaban esta función para recorrer alguna zona sin dejar huella pero hay que aclarar que esta modalidad no ofrece todos los servicios: la guía por voz, mapas 3D o información del tránsito no están disponibles ya que son funciones que dependen de datos móviles.

Más servicios menos privacidad

La aplicación suma actualizaciones de forma regular. Sin embargo, la mayoría de las herramientas necesitan que el usuario autorice el acceso a mucha información personal como ubicación, mail, número de teléfono, contactos, acceso a la cámara y al micrófono, funcionamiento en segundo plano, permisos para ver fotos y más.

Actualmente la app cuenta con un modo incógnito que no guarda las búsquedas del usuario y se multiplicaron las opciones para desactivar funciones manualmente para evitar una filtración innecesaria de información.