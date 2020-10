Si usás Android, tenés que saberlo: Microsoft encontró un virus que se activa con el botón de inicio

La compañía tecnológica Microsoft ha alertado sobre un nuevo 'ransomware' en Android que se activa con el botón de 'Inicio' y la notificación de 'llamada entrante' para bloquear las pantallas en los dispositivos de los usuarios.

El 'ramsomware', llamado 'AndroidOS/MalLocker.B', está oculto en aplicaciones de Android que aparecen en foros 'online' y en páginas web de terceros, e impide a las víctimas acceder a su teléfono, aunque no llega a encriptarlo.

Una vez instalado, el 'ramsomware' bloquea la pantalla y muestra un mensaje, similar a uno de la Policía, que avisa a los usuarios de que han cometido un delito y que deben pagar una multa por ello, según ha recogido el portal ZDNet.

Asimismo, el 'ransomware' utiliza un mecanismo de dos partes para mostrar el mensaje. La primera se aprovecha de la notificación de llamada para abrir una ventana que cubre toda la pantalla con información sobre la llamada entrada.

La segunda se activa al presionar los botones de 'Inicio' o 'Recientes' e impide que el usuario pierda de vista la ventana con la falsa nota de la Policía.

En este sentido, se recomienda que los usuarios no descarguen aplicaciones de Android desde páginas de terceros, como foros, anuncios o tiendas de aplicaciones de terceros.

En un tuit, Microsoft Security Intelligence (MSI) advirtió el pasado 27 de agosto a los propietarios de criptomoneda que también son usuarios de Windows que sus fondos en los monederos de criptomonedas podrían estar en peligro debido a un nuevo malware.

El nuevo malware, llamado Anubis, parece utilizar código bifurcado de Loki. Roba las credenciales del monedero encriptado, los datos de la tarjeta de crédito y otra información valiosa de estos usuarios de Windows.

A new info-stealing malware we first saw being sold in the cybercriminal underground in June is now actively distributed in the wild. The malware is called Anubis and uses code forked from Loki malware to steal system info, credentials, credit card details, cryptocurrency wallets pic.twitter.com/2Q58gpSIs0 — Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) August 26, 2020