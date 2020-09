Microsoft alerta a los usuarios sobre una nueva estafa virtual que vacía sus billeteras

En un tuit, Microsoft Security Intelligence (MSI) advirtió el pasado 27 de agosto a los propietarios de criptomoneda que también son usuarios de Windows que sus fondos en los monederos de criptomonedas podrían estar en peligro debido a un nuevo malware.

El nuevo malware, llamado Anubis, parece utilizar código bifurcado de Loki. Roba las credenciales del monedero encriptado, los datos de la tarjeta de crédito y otra información valiosa de estos usuarios de Windows.

Según MSI, descubrió el malware por primera vez en junio en la clandestinidad cibernética. Tiene el mismo nombre que otro potente troyano bancario que ha estado atacando a los smartphones Android durante meses.

MSI subrayó que el malware parece ser controlable, afirmando que solo se ha desplegado en "lo que parecen ser campañas limitadas e iniciales que hasta ahora solo han utilizado pocas URL de descarga y servidores C2 conocidos".

A new info-stealing malware we first saw being sold in the cybercriminal underground in June is now actively distributed in the wild. The malware is called Anubis and uses code forked from Loki malware to steal system info, credentials, credit card details, cryptocurrency wallets pic.twitter.com/2Q58gpSIs0 — Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) August 26, 2020