Fuerte apuesta: para uno de los fundadores de Globant, esta provincia puede ser el próximo "Silicon Valley" argentino

El ejecutivo advirtió además sobre la necesidad de invertir más en educación en vistas a la mayor demanda de tecnologías en el futuro

Guibert Englebienne, co-fundador y CTO de Globant, la segunda compañía argentina más valiosa del mundo, aseguró esta semana que "El nuevo Google o el nuevo Facebook podría salir de Córdoba. La ciudad tiene un semillero increíble de gente que es reconocida en todo el mundo como líder".

Las declaraciones del ejecutivo argentino se realizaron en el marco de un evento virtual para festejar los 120 años de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Según indicó Englebienne, Globant tiene "grandes planes" para su oficina en Córdoba, donde tiene 900 empleados y construye junto con la desarrollista GNI un edificio de seis pisos. Con este nuevo espacio, la empresa estima que puede crecer en esa provincia por lo menos un 40%.

Además de reconocer el ecosistema tecnológico de Córdoba, Englebienne advirtió la necesidad de invertir más en educación en vistas a la mayor demanda de tecnologías.

"Al terminar el colegio secundario, la mayoría de los jóvenes no ha decidido su futuro y la mayor tentación es pivotear en carreras humanísticas, no tan complejas, sin observar que lo que más utilizamos en nuestras vidas son la computadora y el celular. Esta industria tiene lugar para gente no sólo de la tecnología, sino también del diseño y de las ciencias sociales", resaltó el ejecutivo.

Al respecto, señaló que Córdoba posee "un capital humano fenomenal" del cual los jóvenes pueden aprender. Asimismo, añadió que debe alinear la oferta educativa de la secundaria y la universidad con lo que el mundo demanda en materia tecnológica.

Córdoba, clave en las operaciones locales de Globant

Una empresa que crece

En agosto pasado, Globant anunció la adquisición de gA, Grupo Assa, empresa argentina que hace más de una década comenzó un proceso de internacionalización en América latina, Estados Unidos y Europa.

La adquisición causó sorpresa en el mercado argentino aunque hubo una coincidencia en que se trató de una avanzada sobre una compañía que le aportará nuevo valor a uno de los cinco unicornios argentinos. La operación alcanzó los u$s45 millones.

Con esta operación, Globant sumó a unos 1.500 empleados de Grupo Assa, con alto nivel de profesionalización, y también una cartera de clientes que resulta atractiva en un momento de la historia de la humanidad donde las empresas deberán profundizar sus estrategias de transformación digital para mantenerse saludables en la nueva dinámica de los negocios.

La pandemia aceleró los procesos de cambio dentro de los mundos productivo y de servicios y las empresas que proveen esas prestaciones también se preparan para lo que vendrá.