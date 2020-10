¿Cuándo se podrá usar la tarjeta en Uber luego del fallo del Tribunal de Justicia porteño?

El Tribunal de Justicia porteño rechazó los planteos de inconstitucional del gobierno porteño que sigue considerando ilegal a Uber. ¿Qué puede venir?

Uber es legal es la ciudad de Buenos Aires. Después de cuatro años de batalla judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó que la compañía no cometió ninguna contravención en el uso del espacio público y que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos no tienen lugar.

La expectativa de la empresa, a partir de ahora, es que se abra una nueva instancia de diálogo entre la empresa y las autoridades porteñas para definir una regulación para la actividad. Sin embargo, para el Gobierno porteño Uber sigue siendo ilegal.

A última hora del martes, el TSJ ratificó que las medidas cautelares impuestas contra la compañía quedaron sin efecto, entre ellas, el bloqueo de uso de las tarjetas de crédito, de la aplicación y de la página web, estas dos últimas prácticamente de imposible implementación por el modo tecnológico en que opera internet.

Aunque el Gobierno porteño se opuso siempre a Uber los usuarios continuaron utilizando esta aplicación

A primera hora de este miércoles, la compañía informó a sus conductores y a sus usuarios sobre la novedad, como forma de iniciar una nueva etapa de esta modalidad laboral, ahora sin restricciones. La expectativa de la empresa es que el Gobierno porteño abra una instancia de diálogo para diseñar una nueva regulación para esta actividad, tal como sucedió en la provincia de Mendoza.

"Uber representa una actividad que hoy le da una oportunidad a la gente. El fallo ordena y está dado el marco para avanzar en una nueva regulación", dijeron a iProfesional fuentes de la empresa.

¿Ahora con tarjeta?

Respecto al funcionamiento del servicio en sentido estricto y a la posibilidad de incorporar las tarjetas de débito y crédito a partir de ahora, desde Uber agregaron que "la resolución es absolutoria y como consecuencia todas las medidas cautelares quedan sin efecto. Entre ellas estaba el bloqueo a tarjetas de crédito, que esperamos que próximamente estén disponibles para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios". Es decir, se espera que en breve sean incorporadas aunque no hay fecha concreta.

Tanto para la empresa como para los usuarios el uso de la tarjeta de crédito y otros medios de pago que eludan el uso del efectivo se volvió crucial como parte de las medidas sanitarias individuales en el marco de la pandemia. De ahí el interés de ambas partes por avanzar en este aspecto. Hasta ahora, el único servicio de la compañía que acepta el pago mediante estos plásticos es Uber Eats.

Desde el ministerio de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalaron, en tanto, que "Uber es ilegal y continúa operando al margen de la ley.

El Tribunal Superior de Justicia en esta causa resolvió respecto del recurso que había interpuesto el fiscal y confirmó lo que había dicho la sala en cuanto a que la actividad de Uber es una falta y no una contravención, pero no afirmó su legalidad. Por tal motivo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio de transporte de pasajeros sigue enmarcado en el Código de Tránsito y Transporte y Uber sigue sin cumplirlo".

La compañía sostuvo, por su parte, que el Tribunal ratificó uno de los criterios que habían sido expuestos por los jueces de la Cámara de Apelaciones al sostener que "la organización de un sistema de transporte a través de una aplicación como Uber no encuadra en el uso del espacio público tipificado en los arts. 86 y 74, CC como lo pretende la acusación", y que "la Fiscalía no logra refutar esa interpretación de la Cámara, que no es irrazonable ni carece de fundamentos, más allá de que se la comparta o no".

Lo que vendrá

En cuanto a los fallos anteriores que se dieron en el marco de esta causa y que Uber interpreta como favorables a su actividad, Transporte también los rechazó. Indicaron que respecto a los fallos anteriores que se dieron en esta causa "ninguno sostuvo que Uber es legal, lo que se discutió tuvo que ver con el encuadramiento jurídico respecto a si la actividad desarrollada por Uber siendo antijurídica en todos los casos era una contravención o una falta. A tal efecto, existen además varios fallos fuera de esta causa que han afirmado que siendo antijurídica siempre, en algunos casos la actividad de transporte de pasajeros era una falta, en otros una contravención".

Mientras despeja trabas judiciales Uber avanza con el servicio Uber Taxi

Ahora resta esperar cómo se modificará parte de la operatoria diaria de Uber respecto de los pagos y si se suman nuevos capítulos a esta historia que ya acumula cuatro años de disputas.

Mientras tanto, la compañía sigue avanzando con el servicio Uber Taxi, que lanzó hace algo más de un mes. Se trata de una funcionalidad nueva que comenzará a activarse en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, básicamente, Vicente López y San Isidro, y que también estará disponible en sus inicios en Salta.

La funcionalidad incorporará todas las herramientas de seguridad que ya se vienen implementando en la aplicación tanto para beneficio de los usuarios como de los conductores.

Desde Uber señalaron que hay muchos interesados en sumarse a esta alternativa aunque todavía no está activo. Cuando comience a funcionar los usuarios verán en la app la posibilidade elegir entre Uber X o Uber Taxi. Como este último no será alcanzado por la tarifa dinámica sino por la del taxímetro, según el momento en que se necesite un auto, el usuario elegirá con cuál viajar. De este modo, a veces será más barato viajar con un taxi antes que con un Uber X.

Uber Taxi ya está disponible en San Pablo y Santiago de Chile, entre 22 ciudades del mundo, y en la medida en que se despejan los obstáculos judiciales la compañía confía en ampliar sus prestaciones en la Ciudad de Buenos Aires.