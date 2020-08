Elon Musk reveló las primeras pruebas de Neuralink: así reaccionaron las redes sociales

Hoy es el día en el que Elon Musk finalmente mostró su proyecto más ambicioso y el cual trae muchísima polémica, Neuralink. La idea de Musk está basada en la instalación de micro chips en el cerebro humano con el fin de monitorear su desarrollo y así prevenir o tratar enfermedades como parkinson o alzheimer.

Pero de ser así, cuál es el límite, acaso no se estaría bordeando una línea muy delgada acerca de la violación de la intimidad de cada individuo. Por otro lado, Neuralink está pensado para poder conectar el cerebro de las personas con computadoras.

Lo que busca Neuralink es que, mediante operaciones láser "inofensivas" para la salud humana, en las cuales se coloquen chips, hilos incrustados, en los cerebros de las personas para poder conectarlas a computadoras y realizar funciones a través de esta conexión inalámbrica.

Los primeros pasos de este proyecto, el cual fue anunciado en 2016, eran más enfocados a la salud. Primero, podría controlar los niveles hormonales de las personas, causante de problemas como ansiedad y depresión. Asimismo, se presenta como una alternativa para las personas con parálisis y trastornos cerebrales para que puedan "empoderarse".

La nueva apuesta de Elon Musk, cómo era de esperarse, rápidamente despertó la polémica en las redes sociales, con comentarios a favor y en contra:

No matter how small a piece of skull to be opened for Neuralink implant, it’s still a piece of skull to be drilled and opened ???? pic.twitter.com/OaJUyKRy1T — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 28, 2020