Asombroso: una casa de dos pisos fue impresa en 3D con cemento en sólo 15 días

Los usos de la tecnología de impresión 3D no deja de asombrarnos por su versatilidad, desde lo más pequeño producido, hasta lo más grande, como una casa

La empresa belga Kamp C acaba de terminar la construcción de su primera casa de dos pisos impresa en 3D. La impresión la hizo una enorme impresora de cemento llamada BOD2, hecha por una empresa llamada COBOD (Construction of Buildings on Demand o Construcción de edificios bajo demanda).

La casa se imprimió en 15 días, repartidos a lo largo de varios meses para acomodar los horarios escolares de los estudiantes que trabajaron en el proyecto.

La construcción empezó en noviembre de 2019, cuando la impresora llegó a la zona donde se construiría la casa. La impresora se armó con una grúa. Un grupo de trabajadores humanos ayudaron en la tarea, manteniendo y asistiendo a la impresora. Una vez montada, la BOD2 es completamente autónoma y solo requiere que una persona monitorice el proceso desde una computadora cercana.

La impresión 3D con cemento va encontrando su lugar entre los métodos actuales de construcción

Desde que se terminó, la casa impresa en 3D sigue estando en Bélgica junto a la impresora que le dio nacimiento para que los visitantes puedan verlo. Kamp C dice que en el futuro espera convertir el edificio en oficinas que se puedan alquilar o incluso en un lugar donde la gente pueda vivir.

La impresión 3D tiene el potencial de hacer la construcción más sostenible y las viviendas más económicas, pero la utilidad de esta tecnología va más allá de la construcción de viviendas. Kamp C dice que uno de sus socios está desarrollando una nueva forma de construir piscinas que incorpora impresión 3D y se ha asociado con GE Renewable Energy para ayudar a crear bases de hormigón para molinos de viento, que GE dice llevará a la construcción de turbinas eólicas más altas y eficientes, indicó CNET.