Paso a paso: así podés utilizar tu número de teléfono fijo para crear una cuenta en Whatsapp

Mediante una serie de pasos muy sencillos es posible usar Whatsapp en un dispositivo que no tenga tarjeta SIM o un teléfono hogareño

Esta función tiene gran utilidad cuando tenés un dispositivo sin SIM Card y querés tener la aplicación. Para disfrutar de una mejor manera todas las funciones de WhatsApp, debés conocer a profundidad todos los trucos que tiene disponible.

Los pasos

Una de las opciones que podés aprovechar es descargando WhatsApp for Business debido a que podés abrir una cuenta de WhatsApp con el número telefónico fijo de tu hogar.

Whatsapp Business , una herramienta vital para pymes

Para hacerlo es muy fácil, solamente debés seguir el siguiente paso a paso:

Descargar WhatsApp for Bussines.

Iniciar proceso de registro

Escribir el número telefónico fijo

WhatsApp intentará enviar un mensaje y luego te dirá que no pudo ser enviado, en ese momento te indica que va a llamarte a ese número para darte el número de verificación, les das "Ok" y automáticamente recibirás una llamada a ese teléfono fijo que probablemente ya no uses.

Y listo, podrás disfrutar de todas las funciones de WhatsApp con el registro de un teléfono fijo que no disfruta de las aplicaciones de un smartphone.

Descarga de TextPlus

Para lograr instalar WhatsApp efectivamente sin necesidad de un chip telefónico, el usuario debe dirigirse a la tienda de Google y descargar la aplicación TextPlus que brinda un número telefónico totalmente gratis.

Descargá la aplicación en Google Play.

Abrí una cuenta en la aplicación donde tendrás que dar tus datos e información.

Aceptar las condiciones de uso

Y listo, ya tendrás un número telefónico al cual podrás hacer llamadas y recibir mensajes.

Whatsapp tiene cada vez más usos

WhatsApp en su registro te solicitará un número telefónico que ya la aplicación TextPlus te dio y la llenás, en ese momento la aplicación te enviará un mensaje de texto con un código de validación que llegará precisamente a la aplicación TextPlus y luego allí completás el proceso, para disfrutar de la plataforma sin ningún problema, según reportó FayerWayer.

Cabe recordar que WhatsApp está trabajando en un nuevo sistema de transferencia de conversaciones que abre la puerta al futuro modo multidispositivo, el cual se encuentra aún en desarrollo.

Varios dispositivos En los últimos meses, el conocido leaker WABetaInfo ha revelado diversos detalles sobre la posibilidad de utilizar una misma cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos de forma simultánea. Esta funcionalidad, aún en desarrollo, tiene cierta complejidad dada la forma en la que WhatsApp procesa los mensajes de sus usuarios. Cabe recordar que estos no quedan almacenados en un servidor, están cifrados de punto a punto, etc. No obstante, parece que la compañía está dando los pasos necesarios para poder ofrecer esta esperada característica sin sacrificar ni un poco su seguridad.