Bill Gates y otra revelación: cuál es el "milagro digital" que nació durante la pandemia

Para Gates la tecnología ya estaba ahí, pero con la pandemia tomó una magnitud mucho mayor ya que ahora sabremos lo que puede hacer en materia de salud

"La pandemia cambió al mundo, no hay duda de ello, ha modificado tanto las cosas que ha obligado a los seres humanos a ser en cierta forma ‘antinaturales’ ya que ahora mismo no podemos congregarnos como lo hacíamos antes y el cambio en el estilo de vida ya es una absoluta realidad", dijo el empresario y filántropo Bill Gates.

Sin embargo, las herramientas tecnológicas han tomado un papel relevante y, pese a que ya estaban presentes desde antes de la pandemia, es ahora cuando se observa su verdadera dimensión.

"De hecho, el milagro digital está realmente en su comienzo, a partir de ahora es cuando notaremos cuánto puede hacer la tecnología por el bienestar de la humanidad y valoraremos lo positivo de estas herramientas desarrolladas algunos años antes".

Así lo expresó Bill Gates, dueño de Microsoft y en estos momentos el segundo hombre más rico del mundo, durante una conferencia en línea en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

La conferencia, moderada por José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de Fomento Económico Mexicano (Femsa) y del ITESM, fue desarrollada por Gates en un formato en el que se permitieron preguntas de alumnos considerados de excelencia.

"La tecnología ya estaba ahí, pero con la pandemia tomó una magnitud mucho mayor, ahora sabremos lo que puede hacer en materia de salud, para combatir el hambre en el mundo, en disminuir los efectos y/o evitar los desastres naturales e incluso en la eliminación de guerras y terrorismo", aifrmó Gates.

Durante la cuarentena el filántropo hizo su debut en TikTok

Además, agregó que: "esto se deriva de algo que es básico en este sector, la innovación constante, no hay límites hasta ahora para esta innovación y desarrollo en beneficio de la humanidad"

"Es muy sencillo pero muy ilustrativo a la vez, en esta pandemia las personas en general se han visto afectadas, pero todas aquellas personas que tienen acceso permanente a internet se han visto menos afectadas, es porque el internet nos permite contar con información y detectar oportunidades de todo tipo en un mundo confinado por meses, con sociedades que todavía de cierta manera lo padecen", señaló Gates.

Descubir tu talento y trabajarlo

A pregunta expresa sobre cuáles eran algunas de las claves de su éxito como empresario, Bill Gates señaló que esto no fue fácil porque antes debió aprender a desarrollar sus propias habilidades y sobre todo descubrir para lo que sí era bueno y para lo que no.

"Me queda claro que en mis veintes yo no era realmente bueno en lo que hacía porque combinaba muchas cosas que de verdad sabía y me apasionaban con otras que no, de modo que tuve que aprender a detectar mis fortalezas", explicó.

Y agregó que: "debí aprender a fortalecer mis equipos y sobre todo a administrar grupos de trabajo, allegarme de quienes eran mejores que yo en muchos ramos, y concentrarme en mis habilidades para impulsar mi desarrollo y el de mi empresa"

"En esos años descubrí algo fundamental para mi futuro y el de mi compañía, no se trataba solamente de hacer un buen producto, sino de hacer un buen producto que al mismo tiempo fuera innovador. Sin embargo, para ello tuve que modificar muchas cosas y comportamientos, empezando conmigo mismo", dijo el empresario.

"Además descubrí la filantropía desde muy niño con mis padres, quienes realmente me enseñaron. Entonces al final no se trata solamente de tu éxito financiero, sino de estar conscientes que debes aportar al desarrollo de tu comunidad, por si eso fuera poco, tuve la enorme suerte de casarme con Melinda, quien me apoya en esta labor con todo el entusiasmo del mundo", agregó.

El futuro

Bill Gates insistió frente a la comunidad estudiantil y académica que la tecnología es el futuro para la humanidad, puso como ejemplo las muertes infantiles que se registraban a principios del siglo pasado y los bajos niveles hoy existentes, gracias al desarrollo tecnológico que incluye muchas ramas de la ciencia, entre ellas la salud.

Reconoció la labor de otros empresarios que tienen una filosofía muy similar a la suya como la del mexicano Carlos Slim, de quien dijo colabora mucho en campos que poco se conocen como el desarrollo de la biotecnología.

Gates también insistió a los estudiantes para que valoren estos tiempos con otra perspectiva. Les señaló que son afortunados ya que el inicio de clases totalmente en línea, algo inédito para casi todos los estudiantes del planeta, es una oportunidad más que les brinda la tecnología.

"Confió en que en un plazo aproximado de 2 años la normalidad total habría regresado al mundo y les pidió favorecer la filantropía desde sus nichos. Aseguró que las nuevas herramientas digitales les ayudarán a desarrollar esta virtud y que, de lograrlo, les permitirá ser profesionales comprometidos con el bienestar del planeta", concluyó Gates.