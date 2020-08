Gran noticia para los no videntes: así es el revolucionario "bastón inteligente"

Este gadget cuenta se vincula con Google Maps, tiene altavoz y que se conecta a un smartphone para mejorar la calidad de vida de estas personas

Una excelente noticia llega para las personas con discapacidad visual. La empresa turca WeWalk desarrolló el primer bastón inteligente con Google Maps y asistente virtual que servirá de guía para personas que no cuentan con visión.

Este bastón guía puede detectar obstáculos por encima del nivel del pecho. Además puede guardar lugares favoritos, tiene navegación paso a paso, control por voz y está disponible en siete idiomas para iOS y Android

Cualquier ayuda es poca para alguien que no puede usar todos sus sentidos. No obstante, para las personas ciegas no hay muchas ayudas tecnológicas que simplifiquen sus vidas.

Por eso, inventos como WeWALK son creaciones necesarias para las personas no videntes. Este bastón guía con Google Maps, altavoz y que puede conectarse a un smartphone será el mejor compañero para las personas ciegas, que podrán aumentar su calidad de vida

Caractrisiticas

Este nuevo dispositivo posee una herramienta de navegación amigable. WeWALK Smart Cane tiene aplicaciones móviles para iOS y Android. Puede guardar lugares favoritos y obtener una navegación paso a paso, mientras el teléfono está en el bolsillo.

También tiene la opción de personalizar el bastón a través de la aplicación, por ejemplo, ajustar la distancia de detección de obstáculos, el nivel de sonido y más.

No obstante, para detectar obstáculos, el dispositivo puede leer todo lo que esté por encima del nivel del pecho con un sensor ultrasónico y vibra cuando estos objetos están cerca. Alerta a los usuarios si hay árboles colgantes bajos, señales de tráfico, postes y otros obstáculos.

Por otro largo, este dispositivo puede buscar lugares cercanos y explorar el área. Para eso, ayuda a encontrar lugares populares, restaurantes, pubs y cafeterías alrededor.

Todo lo que se necesita es elegir dónde ir y obtener navegación sobre su aplicación WeWALK. El bastón tendrá la posibilidad de guardar los horarios y las paradas de colectivos.

A su vez, también podrá enumerar las paradas de colectivo cercanas y acceder a ellas. Además, se puede saber qué autobús viene y cuántos minutos quedan para los próximos.

Estas son las herramientas del gadget.

La función de transporte público de WeWALK ya está disponible en más de 1.500 ciudades, y sin duda será una herramienta vital para el día a día de una peronsa no vidente.

Este bastón con Google Maps y enlazado al smartphone, se conecta al teléfono a través de Bluetooth, su batería dura 20 horas, tiene control de voz, pesa 250 gramos. Además, está disponible en siete idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, turco y árabe y se puede descargar tanto en Google Play como en la App Store.

Otras ayudas

Desde aplicaciones móviles, realidad aumentada, lectores de pantallas, paneles brailles o dispositivos vestibles, cada día son más habituales las ayudas tecnológicas para apoyar a las 285 millones de personas que sufren ceguera, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la Federación Nacional de la Ceguera (NFB, por sus siglas en inglés), más de 7.5 millones de estadounidenses tienen una pérdida de visión significativa y el 27 por ciento vive por debajo de la línea de la pobreza. Para reducir la brecha, Microsoft lanzó en 2017 la aplicación gratuita Seeing AI que gracias a la inteligencia artificial, a través de la cámara de un dispositivo equipado con iOS, es capaz de leer textos impresos, billetes, describir objetos físicos, etiquetas de productos y colores, entre otros.

La aplicación solo tenía una versión en inglés, pero Microsoft anunció que estará disponible en español, además del alemán francés, japonés y holandés. Disponible actualmente para iOS en 70 países, la aplicación utiliza la cámara de un teléfono celular para completar múltiples tareas que se dividen en 9 canales o funciones: