¿Te anda lento WhatsApp?: con este truco podés arreglarlo sin borrar chats, fotos ni videos

Las conversaciones interminables, las fotos, videos, los stickers y todo el contenido que se envía por WhatsApp contribuyen a que la aplicación ande cada vez más lenta. Sin embargo, existe una forma sencilla de optimizar la app de mensajería.

Si bien muchos eligen borrar conversaciones y contenido multimedia, la opción más fácil y que evita el borrado de fotos y videos está en el mismo teléfono.

Se trata de la memoria caché, es decir, datos temporales que el mensajero guarda pero que no tienen gran utilidad.

Para eliminarlos solo hay que hay que seguir los siguientes pasos (en Android):

Entrar a "Configuraciones"

Clickear el botón "Almacenamiento"

Buscar la opción "Otras apps"

Elegir la app WhatsApp y ahí "Borrar memoria caché"

Más allá de que se borre el caché, la cuenta permanecerá intacta como fue configurada.

Novedades en la app

La aplicación de mensajería WhatsApp ha introducido una nueva función para evitar la difusión de bulos que permite llevar a cabo búsquedas en Internet cuando se reciben mensajes reenviados para comprobar así la información que contienen.

Las búsquedas en Internet pueden realizarse desde WhatsApp a través de un icono con forma de lupa que acompaña a los mensajes de chat reenviados -identificados con una doble flecha.

De esta manera, WhatsApp sube el contenido del mensaje directamente al navegador para buscarlo en Internet, sin que el usuario tenga que copiarlo, aunque la plataforma no accede al contenido del mismo, como ha informado en un comunicado la plataforma, propiedad de Facebook.

Estas búsquedas tienen como objetivo "ayudar a que las personas encuentren resultados sobre las noticias u otras fuentes de información del contenido recibido", según ha asegurado WhatsApp.

La nueva función de búsquedas está disponible desde este lunes en España y en otros países entre los que se encuentran Brasil, Estados Unidos, Italia, Irlanda, México y Reino Unido. Estará disponible para las versiones más recientes de la app en Android, iOS y WhatsApp Web.

Nuevas herramientas bancarias

El banco central de Brasil dijo el lunes que ya comenzaron los ensayos de pagos a través del servicio de mensajería WhatsApp de Facebook Inc en el país, calificándolo como un "importante avance".

La entidad dijo en un comunicado que las pruebas no incluyen el uso de dinero real y no están encuadradas dentro de las peticiones oficiales de Facebook, Visa Inc y Mastercard Inc para operar el sistema de pago de Brasil. El banco central indicó que estas solicitudes están siendo analizadas.

A esta movida se suma la noticia de que la aplicación de mensajería instantánea comenzará a probar en India esta nueva idea que se basa en es brindar créditos, préstamos y pensiones.

Los pagos por Whatsapp más cerca

WhatsApp se encuentra en una fase de prueba para ofrecer diferentes tipos de transacciones financieras a través de la aplicación. La idea final de la app de Facebook es otorgar créditos, préstamos, pensiones y facilidades a sus usuarios.

La primera experiencia se realizará en India. Allí funciona desde 2018 WhatsApp Pay, una aplicación similar a Mercado Pago donde los usuarios asocian su tarjeta al servicio de mensajería instantánea y pagan los servicios o sus compras diarias.

Sin embargo, se encontró con que el Gobierno le impidió que la plataforma tenga operaciones similares a las de un banco. Aunque esto no desalentó a los popes de la aplicación, quienes ahora buscan asociarse con un banco, o varios, para poder llevar adelante su plan.

Esta opción es muy atractiva para las entidades bancarias ya que les daría la oportunidad de acceder a las personas de bajos recursos y a todos aquellos que no están bancarizados.