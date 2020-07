¿Hay que pagar otro servicio?: Twitter evalúa una nueva plataforma de suscripción

Twitter evaluaría un nuevo producto basado en suscripción que podría usarse dentro de la plataforma de redes sociales o venderse a terceros, según se ha deducido de una oferta laboral que descubrió el diario digital The Desk.

Este anuncio busca candidatos para un puesto de ingeniero de software dentro de un equipo interno llamado Gryphon. El equipo está trabajando en una función de pago y suscripción que "puede ser reutilizada por otros equipos (de Twitter) en el futuro".

Al poco de ser descubierto, sin embargo, el anuncio se modificó y eliminó las menciones del equipo interno y la función de suscripción, dejando solo el mensaje que dice que Twitter estaba buscando un ingeniero familiarizado con el sistema operativo Android.

Otra oferta laboral publicada por la oficina de Twitter en Londres buscó un ingeniero contratado para un papel similar para trabajar con el equipo de desarrollo de la compañía para "reconstruir algunos de los servicios de Twitter para producir una plataforma de administración de suscripciones".

Ambas ofertas de trabajo ofrecen muy poca información sobre cómo sería la función de suscripción o cómo la utilizaría sería utilizada por Twitter. Fuentes citadas por el diario digital The Verge han explicado que esta herramienta de administración de suscripción estaría estrechamente alineada con la transmisión de video. Twitter actualmente permite a los usuarios transmitir video desde su plataforma a través de Periscope, una aplicación separada. Estos rumores provocaron que el miércoles las acciones de Twitter subieran hasta un 12%.

La idea de un producto de suscripción de Twitter se ha discutido durante años como una alternativa a la publicidad actual de la empresa y a los negocios basados en datos.

El ex director de operaciones Anthony Noto ya explicó en 2017 que Twitter consideraba cobrar por funciones mejoradas dentro de Tweetdeck, la plataforma de Twitter para usuarios avanzados, aunque no llegó a materializarse. Más del 84% de los ingresos de Twitter provienen de la publicidad, por lo que un servicio de suscripción podría ayudarlo a diversificarse.

Twitter anunció en junio el lanzamiento de una nueva funcionalidad que equipara la plataforma a WhatsApp. Se trata de los tuits de voz, notas de audio de hasta 140 segundos que se podrán compartir como si un tuit convencional se trataran.

Esta nueva característica está disponible por el momento en iOS, y se ha lanzado solamente para "un grupo limitado de personas", según explicó la compañía en un comunicado enviado a iProfesional.

"A veces, 280 caracteres no son suficientes y algunos matices de conversación se pierden en la traducción. Así que a partir de hoy, estamos probando una nueva característica que agregará un toque más humano a la forma en que usamos Twitter: su propia voz ", explicó Twitter en una publicación de su blog.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020