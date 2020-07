Seguridad vial 4.0 en la Ciudad: conocé el plan 4.0 de seguridad vial basado en datos del gobierno porteño

Con el objetivo de reducir los siniestros viales, la Ciudad de Buenos Aires renovó y amplió su acuerdo con la Iniciativa Bloomberg de seguridad Vial Global

La Ciudad de Buenos Aires y la Iniciativa Bloomberg de Seguridad Vial Global renovaron y ampliaron su acuerdo para trabajar juntos sobre la prevención de siniestros viales, durante los próximos 6 años.

El apoyo a la ciudad fue anunciado por la Fundación Bloomberg Philanthropies, durante la tercera edición de la Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en Estocolmo en febrero de este año. La semana pasada se realizó una reunión virtual, la cual que marcó el inicio oficial del acuerdo renovado y ampliado.

Los integrantes de la reunión inicial de trabajo fueron el secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Mendez; la gerenta operativa del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, Adriana Jakovcevic; la representante del equipo de salud de Bloomberg Philanthropies, Becky Bavinger, y otros socios que actúan oficialmente para apoyar a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuál es el plan

"Para recorrer el camino que llevamos transitado hasta ahora contar con la experiencia de Bloomberg Philanthropies fue muy valioso y enriquecedor. A partir de la renovación y ampliación de nuestro acuerdo, su apoyo y el de las distintas organizaciones asociadas será uno de los pilares centrales para poder consolidar a Buenos Aires como una ciudad modelo en prácticas de seguridad vial en Latinoamérica", afirmó Juan José Mendez.

Con el apoyo de la Iniciativa de Bloomberg Seguridad Vial Global, la capital argentina ahora cuenta con un equipo de técnicos especializados, además de una red internacional de organizaciones, que respaldan las acciones del gobierno para mejorar la gestión de datos, infraestructura seguras, vigilancia y comunicación y brindan apoyo técnico y financiero.

La representante del equipo de salud de Bloomberg Philanthropies aseguró que: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Buenos Aires en nuestra iniciativa global para prevenir la pérdida innecesaria de vidas en nuestras calles".

"Los siniestros viales son la principal causa de muerte de los jóvenes del mundo, y estos accidentes son casi totalmente evitables. Al comprometerse con intervenciones probadas que salvan vidas, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta está dando un paso crítico para hacer que las calles de Buenos Aires sean más seguras para todos", concluyó Bavinger

Qué es Bloomberg de Seguridad Vial Global

Bloomberg de Seguridad Vial Global (BIGRS), es una iniciativa que trabaja con las principales organizaciones de seguridad vial del mundo, para implementar actividades de la mismal y coordinarse con pricipales actores gubernamentales y no gubernamentales en cada país. Para BIGRS, es crucial la búsqueda de resultados y el uso de mecanismos de monitoreo y evaluación de alta calidad para evaluar continuamente el progreso.

La Fundación Bloomberg trabaja en 480 ciudades, y en más de 120 países del mundo, para garantizar una mejor y larga vida, para la mayor cantidad de personas posible. La organización se enfoca en cinco áreas principales para así generar un cambio duradero: Artes, Educación, Medio Ambiente, Innovación del Gobierno y Salud Pública.

La Fundación Bloomberg cubre todas las actividades de caridad de Michael R. Bloomberg, incluidas su fundación y donaciones personales. En 2018, Bloomberg Philanthropies distribuyó u$s767 millones.

Algunas de las organizaciones que brindan este apoyo técnico y financiero son: la OMS, National Association of City Transportation Officials – Global Designing Cities Initiative, Johns Hopkins International Injury Research Unit, World Bank’s Global Road Safety Facility, Vital Strategies e International Association of Chiefs of Police, entre otras.