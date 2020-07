Tecnología sorprendente: cómo son las "telas inteligentes" que pueden prevenir daños en robots

Este nuevo avance podría permitir ampliar las posibilidades de los robots en distintos ámbitos, tales como las terapias de rehabilitación

Un grupo de investigadores desarrollaron un tejido inteligente que se expande o reduce de acuerdo con la temperatura del ambiente. Este puede ser utilizado para crear robots suaves que ayuden a terapias de rehabilitación.

Científicos del Instituto Wyss crearon este tejido inteligente, que depende de los cambios en las fases de líquido a vapor. Su nombre en inglés es Smart Thermally Actuating Textiles (STAT), y se traduce como Textil Inteligente que Actúa Térmicamente.

Las diversas funciones que puede tener el tejido inteligente

De acuerdo con Slash Gear, el descubrimiento también puede ser utilizado para prevenir daños en robots. Ellos podrían aplicar fuerza a una frecuencia determinada para precisar la necesidad de expansión o reducción.

Te puede interesar Barato y personalizable: así promete ser "Tito", el nuevo auto eléctrico de producción nacional

Usualmente los robots actúan con compresores para modular la presión de aire. Pero con el STAT puede indicar los cambios eléctricamente, manejando las fases de líquido a vapor en el textil. La meta de los investigadores, según Slash Gear es la de crear textiles inteligentes robóticos que sean sensibles electrónicamente, informó Digitalpolicylaw.

Más robots

Este avance en robótica no es el único de los últimos meses. Hace poco se conoció a Erica, la robot japonesa que por primera vez en la historia del cine protagonizará un largometraje. Al igual que el argumento de una película del género de ciencia ficción, será la estrella principal de "b", película en la que ya se han invertido 70 millones de dólares en el filme.

Te puede interesar Llega la hamburguesa 4.0 de Jeff Bezos: cuánto cuesta la NotBurger y dónde podés comprarla

La cinta cuenta la historia de un científico que descubre peligros en un programa que desarrolló para perfeccionar ADN humano y decide intentar ayudar a escapar a una robot con inteligencia artificial que él mismo diseñó, informó Perfil.

Erica, la robot actriz

Hiroshi Ishiguro y Kohei Ogawa, son dos científicos nipones quienes crearon a Erica. Dentro de sus sus múltiples funciones, la robot aprendió a actuar bajo la famosa disciplina conocida como The Method. Algunos de los reconocidos actores que implementan esta doctrina son Christian Bale, Daniel Day Lewis y Jim Carey en su film Man on the Moon (1999). Erica fue programa para poder actuar bajo el mismo método el cual es popularmente conocido por su nivel de sacrificio y devoción.

Todavía no están confirmados los compañeros de reparto que junto a Erica interpretarán "b". Además los productores de la futura cinta, Bondit Capital Media, Happy Moon y Tenten Global Media, tampoco han decidido quién será el director a cargo del largometraje.

Originalmente Erica, según informó The Hollywood Reporter, iba a hacer su gran debut en la pantalla grande junto al director Tony Kaye, quien dirigió American History X. Pero finalmente este proyecto quedó truncado y parece que Erica tendrá una segunda chance para convertiste en una estrella del cine.