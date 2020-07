Fallas en la app Cuidar: qué hacer si no se puede mostrar el permiso para circular

Muchos usuarios denunciaron que sacaron el permiso pero después no pudieron acceder a él, lo que trajo problemas y dudas al momento de salir a la calle

Esta semana comenzó a regir un control más estricto para circular por el AMBA. Sin embargo, no todo funcionó como se esperaba. Muchos usuarios denunciaron que tuvieron problemas de funcionamiento en la "Cuidar", desde donde se accede al permiso de circulación.

La herramienta permite hacer el autodiagnóstico y cargar el permiso otorgado por el Gobierno para circular, por lo que es algo esencial para los trabajadores que necesitan para ir de un punto a otro y pasar por los controles policiales.

"Cuando intento abrir la app Cuidar Argentina COVID-19 se cierra inmediatamente. He desinstalado y vuelto a instalar, he reiniciado el celular y me pasa lo mismo. Necesito regresar al lugar donde hago cuarentena, pero si la App no funciona no sé cómo hacer", comentó un usuario.

Además, esta situación complica a las personas que sacaron su permiso especial por 24 horas, ya que no tienen tiempo para solucionar el problema y se arriesgan a salir a la calle sin este permiso.

"¿Por qué la aplicación Cuidar no anda? ¿A alguien más le pasó?", consulta una usuaria de Twitter. "Tengo un problema. Cuando intento abrir la app Cuidar se cierra inmediatamente. He desinstalado y vuelto a instalar, reinicié el celular y pasa lo mismo. Necesito regresar al lugar donde hago cuarentena pero si la app no funciona no sé cómo hacer", comparte un hombre por la misma red.

La secretaría de Innovación Pública, el ente a cargo de la app, aseguró que este problema se dio porque hubo una "actualización del sistema". En diálogo con Clarín, explicaron que esto no fue algo general sino que le pasó a algunos usuarios y ya estaría solucionado.

"Además, las fuerzas de seguridad tienen la posibilidad de cargar en forma manual el DNI de la persona que está circulando y así verificar si está o no habilitada para hacerlo", agregan desde Innovación Pública y piden no repetir el pedido de autorización si tienen problemas con Cuidar.

El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular, siguiendo con los pasos que indica el sistema.

Ahora, los usuarios estarán obligados a informar el número de patente del vehículo en el que se movilizarán durante la cuarentena y/o el de la tarjeta SUBE que utilizarán para el transporte público, datos que anteriormente eran opcionales.

El Presidente anunció el aumento de las restricciones para la circulación

Tipos de permisos

Según se precisó, desde el miércoles 1 de julio se darán de baja todos los CUHC otorgados previamente y estarán habilitados solo tres tipos de permisos:

- Actividades esenciales, establecidas en el artículo 6° del DNU 297/2020, que deben consignar obligatoriamente el número de SUBE o de patente.

- Actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, como parques industriales, industrias exportadoras y ciclo continuo, quienes deberán usar sí o sí un medio de traslado privado.

- Permisos especiales.

Entre estos últimos permisos se encuentran: padres y madres separados, personas que necesiten hacer trámites impostergables y urgencias, y aquellos que realicen asistencia a familiares.

En todos estos casos, la autorización para circular será válida por 24 horas y se podrá tramitar como máximo dos veces por semana.

También habrá un certificado de circulación para quienes estén realizando un tratamiento prolongado, quienes deberán adjuntar documentación respaldatoria.

SUBE

El gobierno resaltó que todos ellos podrán utilizar el transporte público para movilizarse, pero para ello deberán consignar el número de la tarjeta SUBE a la hora de tramitar el nuevo certificado.

En este sentido, las autoridades nacionales ratificaron que comenzarán a regir las limitaciones para el uso de colectivos, subtes y trenes, los cuales estarán habilitados solamente para los trabajadores de las 24 actividades esenciales y todas las otras excepciones antes mencionadas.

A partir del 1° de julio rigen los nuevos permisos para circular

Paso a paso desde la página

1- Ingresar a la página

2- Clickear en "Tramita tu certificado único habilitante para circular"

3- Ante la pregunta "Primero informanos si tenés DNI", responder que "Sí" y "Continuá".

4- Seleccionar la provincia argentina en la que reside.

5- Especificar por qué se pide la excepción. Puede ser para trasladarse al trabajo o por otros motivos de fuerza mayor. Si es para el trabajo, se abrirá una nueva solapa, en la que hay que responder cuestiones relacionadas con el empleo.

6- Clickear en "Completar el Formulario".

7- A diferencia de formularios anteriores, en esta ocasión, el último requisito del formulario pide "Adjuntar documentación de respaldo que justifique el permiso (recibo del empleador, monotributo, carta del empleador).

8- Finalmente, se envía la confirmación de que la solicitud del permiso fue registrada correctamente en la misma página web. En las siguientes 4 horas, se puede consultar el estado de su certificación en la misma web.

Aplicación CuidAR

El permiso se podrá renovar desde la aplicación Cuidar, la que -una vez que se brinda toda la información requerida- otorga un código QR que será el que se muestre a los controles de seguridad.

La app fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública -siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud-, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday.

Y se puede descargar en forma gratuita a los celulares desde Google Play o Apple Store.

CuidAR: paso a paso

Al iniciar, la app le solicita al interesado que escanee su DNI o que ingrese manualmente todos los datos del mismo. Luego, es necesario completar toda la información sobre el domicilio en el que se encuentra actualmente, indicando provincia, dirección y código postal, entre otras cuestiones.

Para continuar, hay que habilitar en su dispositivo electrónico la geolocalización. Como último paso para registrarse, la plataforma pide un número de teléfono para que las autoridades se puedan comunicar con el ciudadano si fuera necesario.

Luego, a través de este sistema se puede comenzar con el proceso de "autocontrol" sanitario: el primer paso es medirse la temperatura corporal (para hacerlo, la aplicación da una serie de recomendaciones como colocar el termómetro siempre en la misma parte del cuerpo y no completar esta etapa después de haberse bañado o practicado actividad física recientemente).

App Cuidar brinda un código QR que se muestra en los controles

Posteriormente, el usuario tiene que contestar cuatro preguntas básicas relacionadas con los síntomas característicos del coronavirus: si ha percibido una marcada pérdida de olfato o del gusto de manera repentina, si tiene tos o dolor de garganta y si siente dificultad respiratoria o falta de aire.

Por último, la persona tiene que especificar si está embarazada, si tiene o tuvo cáncer alguna vez, si padece diabetes o si tiene alguna enfermedad hepática, renal crónica, respiratoria o cardiológica. Tras responder a este cuestionario, la plataforma te da la opción de confirmar todos los datos ingresados y advierte que "este formulario tiene carácter de declaración jurada" y que falsear la información vertida en el mismo "puede considerarse una contravención grave".

Una vez que se termina el proceso, la app genera un certificado emitido por el Ministerio de Salud que da fe de que el usuario "no tiene síntomas compatibles con COVID-19" y una credencial que lo autoriza a ir a trabajar, aunque se recomienda repetir el "autocontrol" cada 48 horas.

Si el usuario realiza una tarea esencial, el resultado del testeo se vincula automáticamente con el Certificado Único Habilitante para Circular (CUHC) en la misma app a través de un código QR o se lo puede mostrar junto al certificado para circular emitido por el empleador.

App Cuidar: cómo descargarla y cómo funciona

En caso de que una persona sea diagnosticada con el virus mediante un análisis de laboratorio, la aplicación detalla las medidas de cuidado. Se acompaña al paciente en esta etapa con la cuenta regresiva del aislamiento total y se habilita la opción para que solicite ayuda si no tiene quien lo asista.