Un gigante de la banca no pierde el tiempo y se mete en el Blockchain: así quiere transformar el sistema financiero

Un gigante de la banca no pierde el tiempo y se mete en el Blockchain: así quiere transformar el sistema financiero

La institución financiera está trasladando algunos de sus tokens de valor respaldados por bienes raíces a la cadena de bloques de Tezos.

El Banco BTG Pactual, el banco de inversión privada más grande de América Latina, está emitiendo sus tokens de valor que representan la inversión en bienes raíces en la cadena de bloques de Tezos (XTZ). Anteriormente, el banco había emitido sus tokens ReitBZ en la blockchain de Ethereum, recaudando u$s 10 millones en Ether (ETH) y Gemini Dollars (GUSD).

¿Qué blockchain prevalecerá en el futuro?

Te puede interesar Cuando tengas que volver, podrás no volver: qué empresas evalúan seguir con home office durante todo el 2020

Andre Portilho, jefe de activos digitales en BTG Pactual, declaró que ReitBZ por valor de u$s 5 millones se cambiará a Tezos, incluido el nuevo aumento de u$s 2.5 millones que se realizó en dinero fiat. La razón detrás de esta diversificación es que el banco quiere tener sus opciones abiertas, ya que no hay forma de saber qué blockchain prevalecerá a largo plazo.

"No queremos estar atados a una sola blockchain. Porque claramente no puedo decir qué blockchain prevalecerá. (...) Queremos tener otras opciones, otras cadenas de bloques que puedan servir mejor las piezas de tokenización y la emisión de tokens que representan activos reales", afirmó Portilho.

Al comparar el costo de la emisión de activos digitales con el enfoque tradicional en papel, Portilho señaló que la primera podría haber resultado ser un poco más cara, pero proporciona ciertas ventajas y una escalabilidad infinita: emitir u$s 10 mil millones en valores costará aproximadamente lo mismo que u$s 10 millones.

El blockchain es cada vez más utilizado en diversos sectores

Te puede interesar Catálogo online y envíos a domicilio: Zara ya vende su ropa por Internet en la Argentina

La liquidez es la clave

BTG Pactual consideró trabajar con proveedores de servicios como Securitize, pero decidió hacerlo por sí mismo para conocer los pormenores de la emisión de valores digitales. Según Portilho, el objetivo final del banco en la empresa es alcanzar la máxima clientela potencial.

"Al final, como banco, ingresando a los activos digitales, queremos descubrir la mejor solución tecnológica para que podamos aumentar la audiencia potencial de nuestros productos", aseguró el ejecutivo.

Actualmente, el banco está trabajando para listar sus tokens de valor en algunos exchanges nuevos y emergentes en Asia, ya que la liquidez para este tipo de activos digitales sigue siendo su costado más débil, informó Cointelegraph.