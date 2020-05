WhatsApp en todas partes: paso a paso, conocé cómo usarlo en tu computadora, celular o tablet

WhatsApp Web es la variante de la aplicación más popular de comunicación para usar en navegadores web y charlar desde una computadora, tablet o celular

Si bien no es un secreto, es increíblemente útil pero aún hay mucha gente que no la conoce: WhatsApp Web es la versión para navegadores web con el que la aplicación de mensajería más utilizada del mundo te permite utilizarla también en una computadora vinculándose a tu teléfono celular. Esta alternativa permite que la aplicación pueda ser utilizada en dos dispositivos a la vez, sin ningún problema, lo que facilita la vida a muchos usuarios que no pueden estar atentos al celular en el trabajo, por mencionar alguna de las posibles aplicaciones de la vida cotidiana.

Como suele pasar con las aplicaciones más populares, el uso de Whatsapp Web es muy sencillo y directo, y es muy probable que una vez que lo comiences a usar no quieras abandonarlo. En muchos casos se termina convirtiendo en una herramienta tan útil para trabajar que vas a ahorrar mucho tiempo que antes perdías tratando de buscar mensajes en tu teléfono celular.



WhatsApp Web en la PC

Para poder utilizarlo en tu computadora solo tenés que ingresar en el sitio web.whatsapp.com desde cualquiera de los navegadores más populares: Google Chrome, Mozilla Firefox, o Microsoft Edge sin instalar nada, lo cual lo hace sumamente práctico y veloz. En caso de que lo necesites o creas que es más cómo, tenés la posibilidad de descargarte el programa e instalar WhatsApp en tu computadora, por ejemplo usando la app específica para Windows 10.

Para poder conectar la aplicación desde un celular con Android​ tenés que ingresar en la pantalla de Chats>Menú > WhatsApp Web. Si tenés un iPhone, no te preocupes, también podés usarlo, la ruta para acceder es Ajustes > WhatsApp Web.

Luego solo te queda usar la cámara de la aplicación y escanear el código QR de la versión web que aparece en tu monitor y de forma instantánea, todos los chats y grupos que hayas armado y los chats que hayas escrito se van a visualizar en la pantalla de la computadora.

Hay una consideración extra al momento de usar Whatsapp Web: al conectarte podés ver en qué otras computadoras ya existe una sesión abierta de chateo, y por suerte podés contar con la opción de cerrarla para mayor seguridad, en caso de que un tercero haya podido acceder o te hayas olvidado de cerrarla en una computadora ajena. Por suerte existe esta opción para los más olvidadizos o los descuidados.

Usar WhatsApp Web en una tablet

Si bien es muy conocida versión para PC, la popular aplicación de mensajería está disponible para las tablets con sistema operativo Android, independientemente de la aplicación que se descarga desde Google Play que no está disponible originalmente para tablets.

Lo primero que hay que hacer en tu tablet es ir a tu navegador Google Chrome y abrir una pestaña nueva. Una vez abierto el navegador, hay que acceder a web.whatsapp.com de la misma forma que se hace al entrar desde una PC. Ahí verás que no te cargará WhatsApp Web, a no temer: lo que vas a ver es un sitio particular (landing) para descargar WhatsApp desde Google Play. Lo que hay que hacer es "forzarla", pulsando los tres puntitos de la esquina superior derecha y seleccionando "Sitio de escritorio".

De forma inmediata, Google Chrome recargará la página y aparecerá el código QR que hay que escanear desde la app de WhatsApp de tu celular. Tal como pasa con la versión para la computadora, veremos como los chats y grupos aparecerán en la pequeña pantalla de tu tablet y podrás acceder a ellos como si estuvieras usando el teléfono. Lo mejor de todo es que para poder usar con mayor comodidad Whatsapp Web, es que si tu tablet es compatible con periféricos podés conectarle un teclado inalámbrico y evitarte la molestia de tener que escribir con el teclado táctil.

Hay que tener en cuenta que Whatsapp Web tiene sus limitaciones respecto a la app de tu teléfono. No se pueden usar stickers personalizados y si tu teléfono se queda sin batería o no tenés red, no hay forma de seguir usándolo en tu tablet.

WhatsApp Web en un iPad

Del mismo modo que los dispositivos Android, los usuarios de Apple también pueden aprovechar y acceder a la app de comunicación más usada en gran parte del mundo. Solo tenés que abrir el navegador Safari en el iPad y acceder al sitio web.whatsapp.com. Como pasaba con la versión de Android, el navegador te llevará a la página principal de la aplicación de mensajería para descargar la aplicación oficial que aparece en el App Store.

Acá no queda otra que apelar a un pequeño truco: para cargar la versión web del servicio de mensajería correctamente, hay que ingresar en el botón de "Compartir". En esta segunda fila de opciones, tenés que pulsar en el botón Versión de escritorio que aparece con el icono de un monitor. En el caso de que quieras hacer esto pero usando otro navegador, la opción puede llegar a cambiar de nombre, pero siempre hace referencia a que puedas ver la web como si estuvieras en un computadora de escritorio, por lo que hay que estar atento a las diferencias que puedas encontrarte.

A partir de acá el procedimiento para acceder a Whatsapp Web es casi el mismo que se describió en las versiones anteriores. La versión del iPad mostrará un código QR que se debe vincular con el WhatsApp de tu teléfono iPhone, sin importar el modelo de teléfono que estés usando. Del mismo modo que en las tabletas con Android o la computadora, la cámara del celular es tu herramienta para escanear el código que importará todos tus chats de forma inmediata.

En el caso del iPad hay que hacer el proceso de forma veloz porque el código QR caduca en cierto tiempo, y no te va a quedar otra que que refrescar el sitio web para generar otro nuevo. Una vez ingresado, automáticamente la web te identificará y cargará tus chats del WhatsApp. A partir de este momento ya podrás utilizar la aplicación desde tu iPad a través del navegador y al igual que en la versión Android podés cuidar tu seguridad o cualquier descuido entrando en las opciones para cerrar las sesiones que hayas dejado abiertas en otras computadoras, algo vital que hay que hacer para evitar problemas de seguridad.

Sin duda estos consejos te van servir para dar nuevas funciones a tus chats, permitiendo sin duda trabajar o estudiar de manera más sencilla, algo vital para poder aprovechar mejor el tiempo.