Víctima financiera:por la pandemia y la baja de las bolsas Warren Buffett pierde U$s 50.000 millones

Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett registró el sábado una pérdida neta récord de casi u$s 50.000 millones de dólares, por la pandemia de coronavirus

Pese a todo, las ganancias operativas aumentaron.

La pérdida neta del primer trimestre de Berkshire totalizó u$s 49.750 millones, o u$s 30,653 por acción Clase A, lo que refleja u$s 54.520 millones en pérdidas de inversiones, principalmente acciones ordinarias.

Un año antes, las ganancias netas totalizaron u$s 21.660 millones, o u$s 13,209 por acción.

La ganancia operativa trimestral, que Buffett considera una mejor medida de rendimiento, aumentó un 6% a u$s 5.870 millones , o alrededor de 3,624 por acción de Clase A, a u$s 5.560 millones, o alrededor de u$s 3,388 por acción.

Una regla de contabilidad requiere que Berkshire informe pérdidas y ganancias de acciones no realizadas con ganancias. Esto provoca grandes cambios en los resultados netos de Berkshire que Buffett considera que no tienen sentido.

No obstante, Berkshire se ha cargado de acciones en parte debido a la incapacidad de Buffett de encontrar grandes empresas para comprar directamente, una sequía que ha durado más de cuatro años y dejó a Berkshire con alrededor de u$s 137.300 millones en efectivo.

El Standard & Poor's 500 cayó un 20% en el primer trimestre, pero hubo caídas más pronunciadas en varias grandes inversiones de Berkshire, incluidas American Express, Bank of America, Wells Fargo <WFC.N > y cuatro aerolíneas: American, Delta, Southwest y United, indicó Reuters.