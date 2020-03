Irrupción del 5G: la banda ancha móvil aportará u$s 91 mil millones al crecimiento económico en LATAM

Según un reporte, de 2024 a 2034 la tecnología móvil 5G contribuirá de una manera increíble al crecimiento económico de la región latinoamericana

Según el reporte The Mobile Economy 2020 elaborado por la GSMA, para la década de 2024 a 2034, la tecnología móvil 5G contribuirá con 91 mil millones de dólares al crecimiento económico de la región latinoamericana.

A la economía global, las redes 5G contribuirán con 2.2 billones de dólares en el mismo periodo, en áreas como las TIC, la manufactura, los servicios públicos, los servicios financieros y la agricultura, con los principales aportes de América del Norte, Europa, China y Asia Pacífico.

Hacia 2024, la tecnología móvil crecerá 820 mil millones hasta llegar a casi 5 billones, lo equivalente a 4.9 por ciento del PIB mundial. Tan sólo en el año pasado la economía móvil generó de manera directa 1.1 billones de dólares al conectar a 260 millones de personas por primera vez, alcanzando un total de 3 mil 800 usuarios (49% de la población), reportó Digitalpolicylaw.

Entre 2015 a 2019, la brecha de cobertura de banda ancha movil se redujo a la mitad, al pasar de 18 por ciento a 9. Sin embargo, aún existen 670 millones de personas que no utilizan Internet y el reporte consigna que el progreso en el alcance de la infraestructura móvil no se ha acompañado en igual magnitud con el avance para cerrar la brecha de uso.

Otras de las barreras más importantes para conectar a más individuos es el costo de los dispositivos móviles, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos (el 20 por ciento de la población más pobre del mundo) de África y partes de Asia; así como la brecha de género, pues las mujeres tienen menos probabilidades de usar Internet móvil.

Los desconectados se dividen en dos grupos: los "descubiertos", que tienen no acceso a la banda ancha 3G o superior, y los "cubiertos pero no conectados", que viven en zonas a donde llegan las señales móviles pero no los utilizan por motivos como los anteriores.

El estudio destaca que es necesario impulsar políticas públicas para acelerar el desarrollo digital en todo el mundo, con un enfoque de infraestructura, espectro, inversión y la búsqueda de productividad en otras industrias a través de 5G.