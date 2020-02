Las Páginas Amarillas aún existen y facturan millones: conocé su caso de éxito de transformación digital

La compañía ahora son parte de una agencia de marketing online y la versión papel coincide con la versión digital. Las claves del negocio

Las Páginas Amarillas en España ahora son parte de la agencia de marketing online Bee Digital, dirigida por Javier Castro, quien ocupó varios cargos ejecutivos en Telefónica. Este producto, a pesar de podría decirse que pasó a la historia, es uno de los casos de éxito más concretos de la transformación digital y facturó 67,4 millones de euros (u$s73 millones) el año pasado.

"Somos un ejemplo de transformación digital de libro. Me gusta decir que nosotros éramos Google antes de que existiera internet. Ahora, el 90% de nuestros ingresos son digitales, pero el papel sigue existiendo. Teníamos un producto muy tradicional, que cubría una necesidad muy básica: que nuestros clientes generen más clientes", remarcó Castro.

Según el directivo, "esta misión sigue siendo la misma, lo que pasa es que el mundo ha cambiado, ahora es digital y más complejo", por lo que Páginas Amarillas ayuda a las empresas a "simplificar su vida para que puedan dedicarse a sus negocios" La firma dio sus primeros pasos en el mundo digital en 2000 y ahora posiciona a las empresas en Google, Facebook, Foursquare, además de crear páginas web y realizar campañas en redes sociales.

Te puede interesar Una startup argentina es la "dueña" del ingrediente secreto de los alimentos del futuro: el caso Tomorrow Food

Para ello, debieron formar gente en tecnología y captar talento digital. "Somos el mejor ejemplo de transformación digital que puede existir en España porque ha sido de 360 grados, incluyendo todos los elementos, hasta el propio producto, que es donde muchas veces no se produce cambio. Además, no puedes fomentar la transformación digital en las Pymes, que al final es a lo que nos dedicamos, si no predicas con el ejemplo", agrega. La versión papel sigue existiendo, pero ahora es más reducida.

"Nuestro consejo para las Pymes es que vayan transformando la inversión que realizan en el libro, los que aún la hacen, en el mundo digital", indicó.

"Para convencerlos, lo que estamos haciendo es regalarles el desembolso que hacen en el libro a cambio de productos digitales en forma de paquetes. Queremos que las pymes pierdan el miedo a la digitalización, sobre todo aquellas que no la han comenzado", concluyó.