Se trata de DirecTV Go Anticipo: DirecTV dará nuevo servicio de TV en Argentina, en plena puja Telecom vs. Telefónica

La compañía ofrecerá su modalidad on demand, aún sin fecha confirmada de lanzamiento. En paralelo, despliega sus propias redes de fibra óptica

DirecTV está pronto a lanzar su servicio de streaming en la Argentina. Luego de haber hecho lo propio en Colombia y Chile, se prepara para fortalecerse en un contexto en el que Telecom, su principal competidor, continúa con foco en Flow; Telefónica ya activó Movistar TV para dar sus primeras batallas en el negocio de la televisión y Claro avanza con su servicio de televisión, no sin algunos tropiezos.



La compañía está ajustando los detalles finales de su plataforma DirecTV Go para la Argentina, aún sin fecha confirmada de lanzamiento.



La movida se da luego de que el 15 de noviembre pasado comenzara a ofrecer su servicio de video a demanda en Colombia y Chile, en un formato idéntico al que viene brindando desde finales de 2016 en los Estados Unidos con DirecTV Now, tal como fue bautizado su servicio de TV paga en ese país.



Casualidad o no, en el contexto que se transita en la Argentina en materia de convergencia, con esta nueva plataforma la firmá habilitará su sistema on demand, incluidas las transmisiones deportivas y la chance de adherir a los contenidos Premium por un pago adicional, en un esquema idéntico al que opera con esas señales en la televisión paga tradicional.



También con fibra óptica

La avanzada de DirecTV no es sólo en materia de streaming, que será posible consumir desde distintas pantallas y no sólo desde el living del hogar.



En silencio, está desplegando fibra óptica en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, como Esteban Echeverría, Ezeiza, Ituzaingó, La Matanza, San Miguel y Tigre; zonas en donde no hay suficiente disponibilidad de esta tecnología. También hará lo propio en localidades de Córdoba

Este plan de expansión de la red se suma al que ya tiene desde hace más de dos años en Godoy Cruz, Mendoza, donde pateó el tablero con esta prestación. Al ser tan malas las conexiones a Internet en esa provincia, el primero que desembarcó con esa posibilidad en el mercado residencial marcó rápidamente una diferencia.

Movistar, por su parte, anticipó que está construyendo su propia red de fibra en los departamentos de Godoy Cruz, Las Heras y el barrio San José, en Guaymallén. Se trata de tres de los principales distritos que conforman el Gran Mendoza y en los que se concentra casi el 60% de los habitantes de esa provincia, donde no tiene presencia Telecom con Cablevisión.



Hoy, los nuevos tendidos de fibra óptica se van desplegando en lugares con alta concentración demográfica y poder adquisitivo, dado el costo que tiene la inversión en este tipo de infraestructura. Es un esquema que repite el desarrollo de redes anteriores.



Los nuevos consumos









El llamado fenómeno de los cord cutters –los que se bajan del servicio de TV por suscripción en favor de los OTT- es mirado con mucha atención en países como los Estados Unidos y es la razón por la que los principales operadores tienen sus propias plataformas de video streaming bajo demanda.



La competencia en el segmento de la televisión paga aumentará dramáticamente entre las compañías de TV por suscripción, operadoras de telecomunicaciones y proveedores de servicios OTT que competirán por los clientes, coincideron en destacar un 84% de los ejecutivos de compañías de esta industria, de acuerdo a un reporte de Dataxis. Ese porcentaje era de 82% en 2017. En rigor, el horizonte ya está más que claro desde hace varios años.



Esta transformación no sólo apunta a la migración de usuarios de un servicio al otro, sino también a un cambio más grande a nivel de facturación y, por ende, de modelo de negocio. Este aspecto todavía no se advierte de manera tan manifiesta en la Argentina, pero está presente como preocupación de fondo.



La estrategia que se impulsa en los Estados Unidos está bajando ahora a América latina, donde también es creciente el advenimiento de plataformas que respondan a esta nueva tendencia. No será un cambio de conducta que se dé de un día para el otro, sino que llevará su tiempo. Pero las nuevas propuestas apuntan en ese sentido.







Al menos, eso aseguró John Stankey, CEO de WarnerMedia, la nueva división de entretenimientos de la empresa: “Estamos comprometidos a lanzar un producto atractivo y competitivo. Mi trabajo no es construir otro Netflix, sino una oferta interesante en cuanto al contenido”.



Ese fenómeno es el que, de alguna manera, “inspira” lo que está ocurriendo con DirecTV en la región. Además, sigue concentrada en una estrategia altamente exitosa para su negocio como es la venta de su servicio en modalidad prepago, un modelo que inició hace unos 10 años en Venezuela y que luego recaló en el país con buen desempeño, al menos en la mirada de la propia compañía.





Un prepago exitoso

“En el contexto en el que nos encontramos actualmente, Prepago es un producto muy atractivo. A medio camino entre la TV tradicional y las OTT, tiene características muy ventajosas para los usuarios: la posibilidad de acceder a los contenidos sin comprometerse a un abono mensual, de manera flexible y económica y, al mismo tiempo, ofrecer alta tecnología y programación Premium, sin necesidad de contar con una conexión de bancha ancha de alta calidad”, expresó la empresa.



Al respecto, agregó que “su lanzamiento significó un antes y un después para gran parte de la población, ya que más del 57% de los clientes antes no tenía acceso a la TV paga, ya sea por circunstancias geográficas o socioeconómicas. Continuamos apostando al producto Prepago en Latinoamérica y este año sobre todo, en el que lanzamos Prepago HD con más de 40 señales adicionales disponibles en alta definición”.



En la Argentina, el fenómeno de los nuevos consumos de contenidos se da en un frente complementario y tal vez excluyente, en un mercado con los índices de penetración de TV paga más altos de la región.



En este sentido, el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica es crucial, ya que son las únicas capaces de responder a las demandas y calidad de servicio de los usuarios que quieren consumir video a través de sus conexiones de banda ancha. Es lo que explica que DirecTV también esté inmersa en un proyecto de construcción de infraestructura de este tipo. Si bien la compañía a nivel local no se cansa de aseverar que su foco está puesto en los contenidos, las características del modelo argentino también llevan a los principales prestadores a poner fichas en las redes de distribución.



De hecho, los principales competidores de la segunda principal operadora de TV paga del país están embarcados en iniciativas en esa dirección: Telecom fortalece su red de TV por suscripción basada en tecnología GPON (equivalente de la fibra óptica en el negocio del cable), Telefónica hace lo propio en Buenos Aires y Mendoza, y Claro se expande en AMBA y Salta. Por ahora, la filial de la compañía de Carlos Slim no está ampliando su servicio de TV a nuevas zonas.



La estrategia es seguida incluso por operadores independientes y cooperativas de telecomunicaciones que apuestan a la fibra óptica como defensa ante los nuevos consumos y ante los grandes prestadores, que cuentan con mayor espalda para ofrecer servicios a precios atractivos.



Por este motivo, iPlan despliega su red de fibra en la zona norte de Capital y provincia de Buenos Aires, y las pymes y cooperativas de telecomunicaciones hacen lo propio en sus áreas de influencia. Los casos de Correa Radiovisión en Correa, Santa Fe; de la Cooperativa de Telecomunicaciones de San Martín de los Andes en Neuquén (COTESMA), entre los más conocidos, se unen a los que ya vienen desarrollando entidades similares nucleadas tanto en CATEL como en COLSECOR.



Lo cierto es que DirecTV, el gigante que faltaba que se sumara a la propuesta de TV vía streaming, prepara sus últimos retoques para el lanzamiento de su OTT en la Argentina y lo hace en un escenario de pulsiones cada vez más fuertes entre los competidores y las demandas de los usuarios.