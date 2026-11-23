BTC recuperó los u$s63.000 y cinco empresas vinculadas con las criptomonedas registraron fuertes subas en Wall Street durante este lunes

Las acciones de las principales empresas vinculadas con Bitcoin y otras criptomonedas registraron fuertes subas este lunes en Wall Street acompañando la suba de 30% de NVIDIA que impulsó a las bolsas globales.

El movimiento alcanzó tanto a las compañías que acumulan criptomonedas en sus balances como a las que desarrollan negocios de minería, intercambio de activos digitales y pagos.

En algunos casos, las ganancias superaron el 10%, en una jornada que volvió a poner en el centro de la escena a las acciones de empresas vinculadas con el mercado cripto, que funcionan como una vía indirecta para invertir en el mercado.

El impulso también coincidió con una recuperación de Bitcoin, que avanzó después de haber retrocedido hasta la zona de los u$s55.500 durante el fin de semana. La principal criptomoneda volvió a superar los u$s63.000, lo que mejoró el ánimo de los inversores y favoreció a las compañías más expuestas a la evolución de sus precios.

Strategy: cuánto vale la acción MSTR y por qué subió

Strategy fue una de las protagonistas de la jornada. Sus acciones, identificadas con el ticker MSTR en el Nasdaq, llegaron a los u$s84,40, con un avance del 8,5% respecto del cierre anterior.

La compañía fundada por Michael Saylor es la mayor empresa cotizante con una estrategia de acumulación de Bitcoin como principal activo de tesorería. Su modelo consiste en obtener financiamiento mediante diferentes instrumentos del mercado de capitales para comprar BTC y mantenerlos como reserva de largo plazo.

Además, Strategy desarrolla software de inteligencia de negocios y análisis empresarial, aunque su exposición a Bitcoin se convirtió en el principal factor que siguen los inversores al evaluar su cotización bursátil.

La empresa comunicó este lunes una nueva adquisición de 457 BTC por aproximadamente u$s29,6 millones, a un precio promedio de u$s64.898 por unidad. De esta manera, elevó sus tenencias totales a 851.305 Bitcoin, adquiridos por unos u$s64.230 millones.

MSTR tiene su CEDEAR, con un ratio de 20:1, que cerró a $7.535 el viernes en IOL invertirinline.

Bitmine: por qué subió la acción BMNR y cuánto Ethereum tiene

Bitmine Immersion Technologies fue otra de las grandes ganadoras de la rueda. Su acción BMNR avanzó 11% y alcanzó los u$s14,40, en una jornada favorable para las empresas que mantienen grandes cantidades de criptomonedas en sus balances.

La compañía tiene un modelo de negocios centrado en la acumulación de Ethereum, aunque también participa en actividades vinculadas con Bitcoin y la infraestructura blockchain.

Su estrategia combina la tenencia de activos digitales a largo plazo con operaciones de staking, mediante las cuales obtiene recompensas por participar en la validación de transacciones de la red Ethereum.

Este lunes, Bitmine informó que sus tenencias de criptomonedas, efectivo, valores negociables e inversiones estratégicas alcanzaron un valor conjunto de u$s11.100 millones.

El dato más relevante fue su reserva de 6.085.564 ETH, equivalente al 4,98% de la oferta total de Ethereum. La empresa también informó que tenía más de 5,2 millones de ETH depositados en staking.

Su estrategia forma parte de una tendencia de tesorerías corporativas que también incluye a Strategy, aunque con una diferencia fundamental: mientras esta última concentra su apuesta en Bitcoin, Bitmine busca convertirse en uno de los mayores tenedores institucionales de ETH.

El CEDEAR de Bitmine en Argentina tiene un ratio de 5:1 y cerró a $3.260 el viernes en IOL invertironline.

MARA Holdings: cuánto subió la acción de la minera de Bitcoin

MARA Holdings también registró una recuperación importante. La acción MARA cotizó alrededor de los u$s5,60, con una mejora del 9,7% durante la rueda del lunes.

La empresa es una de las principales compañías estadounidenses dedicadas a la minería de Bitcoin. Su actividad consiste en operar centros de procesamiento con equipos especializados que utilizan capacidad computacional para validar transacciones y obtener nuevas unidades de BTC como recompensa.

Además, MARA desarrolla infraestructura energética y tecnológica para sostener sus operaciones, un aspecto fundamental para la rentabilidad de los negocios de minería.

A diferencia de Strategy, que compra Bitcoin directamente en el mercado, MARA obtiene exposición a la criptomoneda mediante su actividad productiva y la acumulación de activos digitales. Por eso, su cotización depende no solamente del precio de BTC, sino también de los costos de electricidad, la dificultad de minado y la eficiencia de sus equipos.

La recuperación del lunes permitió que sus acciones rebotaran después de una jornada especialmente negativa: el viernes anterior habían perdido 18,57%. El negocio de las mineras también enfrenta desafíos por sus costos operativos y la posibilidad de reconvertir su infraestructura para aprovechar el negocio de inteligencia artificial.

Coinbase: cómo le fue a la acción COIN este lunes

Coinbase también aprovechó la recuperación del mercado. Las acciones de la plataforma estadounidense de compraventa de criptomonedas avanzaron 6,6% y alcanzaron los u$s109.

La empresa es uno de los principales exchanges de activos digitales del mundo y ofrece servicios de compraventa, custodia, infraestructura institucional, staking y operaciones vinculadas con stablecoins.

Su modelo de negocios es diferente del de Strategy y Bitmine: en lugar de depender principalmente de la valorización de una reserva de criptomonedas, obtiene ingresos mediante servicios financieros y tecnológicos relacionados con el ecosistema digital.

Por eso, la evolución de COIN también está relacionada con el volumen de operaciones, la actividad de los inversores, la demanda de servicios institucionales y el desarrollo de nuevos productos. Entre sus iniciativas se encuentra el lanzamiento de acciones tokenizadas para invertir en empresas estadounidenses.

Cuando Bitcoin y Ethereum recuperan terreno, suele mejorar el interés por operar criptomonedas, un factor que puede favorecer los ingresos de las plataformas de intercambio.

Sin embargo, Coinbase también enfrenta riesgos vinculados con la competencia, las regulaciones y los cambios en los volúmenes de negociación. De hecho, Wall Street analiza el potencial de sus acciones frente a otras empresas cripto.

La exchange también tiene su CEDEAR: tiene un ratio de 27:1 y cerró a $7.050 el viernes en IOL invertironline.

Block: por qué subieron las acciones de la empresa detrás de Cash App y Square

Block completó la jornada positiva con una suba del 5,14%. Sus acciones, que cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo XYZ, alcanzaron los u$s73,20.

La compañía, fundada por Jack Dorsey, desarrolla un ecosistema de servicios financieros y tecnológicos que incluye dos grandes negocios: Square y Cash App.

Square ofrece soluciones de pagos para comercios, terminales de cobro, herramientas de gestión comercial y servicios financieros para empresas. Cash App, por su parte, permite enviar y recibir dinero, administrar fondos y operar con determinados activos digitales, incluido Bitcoin.

La exposición de Block al mercado cripto se encuentra principalmente vinculada con su apuesta por integrar Bitcoin en sus productos financieros y ampliar las posibilidades de utilización de esta tecnología. Una de sus iniciativas para impulsar esta adopción fue la distribución de Bitcoin a través de Cash App y Bitkey.

A diferencia de las compañías cuya actividad depende directamente de acumular o minar criptomonedas, Block tiene un negocio más diversificado, con ingresos provenientes de pagos, transferencias y servicios financieros.

Su avance del lunes acompañó la recuperación general de las acciones tecnológicas y financieras vinculadas con el ecosistema digital. La empresa también tiene su CEDEAR: cerró a $6.455 el viernes en IOL invertironline.