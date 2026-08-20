Un informe revela los papeles de Wall Street con mayor potencial de ganar con la suba de las divisas digitales, con BTC a la cabeza que avanzó 8%

Aunque el sector ofrece alta rentabilidad, especialistas advierten que la volatilidad exige una gestión de riesgo estricta y análisis técnico detallado.

La selección diversifica el riesgo al incluir modelos de tesorería en Bitcoin, plataformas de intercambio, minería, stablecoins y staking de Ethereum.

La apuesta bursátil por el mercado cripto abandonó por completo el movimiento uniforme. El precio de Bitcoin, que en las últimas horas avanzó 8% hasta tocar u$s70.000, se mantiene como la referencia central.

En su informe sobre las empresas relacionadas con el sector cripto con potencial, Bitget Research destaca cinco acciones que representan modelos de negocio diferentes: Strategy, Coinbase, MARA Holdings, Circle Internet Group y Bitmine Immersion Technologies.

Así, los inversores pueden buscar exposición al ecosistema mediante empresas cotizadas: desde compañías que acumulan criptomonedas en sus balances (tesorería) hasta plataformas de intercambio, mineras, emisores de stablecoins y vehículos vinculados a Ethereum.

La selección refleja una transformación del mercado: el "trade cripto" ya no se limita a anticipar si Bitcoin subirá o bajará, sino que también contempla qué segmento capturará una mayor parte del crecimiento institucional.

Strategy: la apuesta bursátil más directa por Bitcoin

Strategy, que cotiza bajo el ticker MSTR, representa el modelo de tesorería corporativa basado en Bitcoin. De acuerdo con el estudio, la compañía posee más de 843.000 BTC y se mantiene como el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda.

Esta estrategia convierte a la acción en una alternativa para obtener exposición indirecta a Bitcoin dentro del mercado tradicional. Sin embargo, MSTR no replica de manera exacta la cotización de la criptomoneda: su desempeño también depende de la valuación que le asigne el mercado, de su estructura financiera y de la capacidad de la empresa para continuar financiando compras.

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Por esa razón, Bitget Research considera que Strategy funciona como uno de los principales indicadores de la evolución de Bitcoin y de la adopción del activo por parte de las tesorerías corporativas. De hecho, el mercado sigue cuándo compra o no monedas.

El CEDEAR de Strategy opera a $8.225 y tiene un ratio 20:1. Avanzó 12% el miércoles.

Coinbase: una apuesta por el volumen y la actividad cripto

Coinbase, bajo el ticker COIN, representa otro negocio: la infraestructura para operar con activos digitales.

Bitget la define como una de las principales compañías del sector y como la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos. Sus ingresos provienen de distintas fuentes, entre ellas las operaciones de compraventa, la custodia, el staking y los rendimientos vinculados con stablecoins.

Esta diversificación hace que Coinbase no dependa exclusivamente del precio de Bitcoin, aunque los períodos alcistas suelen incrementar la actividad y los volúmenes negociados. La variable central para la compañía es cuánto operan los inversores, además de la participación que logra capturar en servicios institucionales.

Para Bitget, Coinbase sigue siendo una referencia para medir la actividad de los inversores minoristas e institucionales. En otras palabras, mientras Strategy refleja principalmente la demanda de Bitcoin como activo de reserva, Coinbase funciona como un termómetro del nivel de actividad de toda la industria. De hecho, a principio de mes, COIN bajó 15% por el sentimiento general en cripto.

El CEDEAR de Coinbase cotiza a $9.340 y tiene un ratio de 27:1. Avanzó 8,7% el miércoles.

MARA: minería, energía y acumulación de Bitcoin

Marathon Holdings, cuyo ticker es MARA, combina dos fuentes de exposición: la producción de Bitcoin mediante minería y la tenencia de la criptomoneda en su balance.

Según el informe, la empresa posee una tesorería superior a 36.000 BTC y continúa expandiendo su capacidad de minería y su infraestructura energética.

El desempeño de este tipo de compañías depende de más variables que el precio de Bitcoin. Además de la cotización del activo, importan la dificultad de minado, la eficiencia de los equipos, el costo de la energía y la capacidad de ampliar la infraestructura sin deteriorar los márgenes.

Por eso, la acción puede presentar una volatilidad superior a la de la propia criptomoneda. Cuando aumenta el precio de Bitcoin y los costos permanecen controlados, el margen operativo puede expandirse con fuerza. Pero mayores gastos energéticos, competencia entre mineros y caída del precio producen el efecto contrario en MARA.

MARA no tiene CEDEAR, pero se puede operar en plataformas que ofrezcan cuenta broker en EEUU. Cotizó el miércoles a 9,65 dólares, con una suba de 7,7%.

Circle: la apuesta por el crecimiento de las stablecoins

Circle Internet Group (CRCL) ofrece exposición al mercado de stablecoins mediante USDC, el activo digital emitido por la compañía y vinculado al dólar estadounidense.

Para Bitget, Circle ocupa una posición central en este segmento porque proporciona infraestructura blockchain y servicios de liquidación de transacciones. Su negocio no consiste en apostar a una suba del dólar digital, cuyo objetivo es mantener una paridad estable, sino en capturar el crecimiento de su circulación y utilización.

La tesis de mercado pasa por el potencial de las stablecoins como puente entre las finanzas tradicionales y las redes blockchain. Una mayor utilización de USDC en pagos, transferencias, trading y liquidaciones podría ampliar el negocio. Por ejemplo, Circle acaba de asociarse al BIND en Argentina para desplegar servicios con dólar cripto en Pymes.

Al mismo tiempo, la compañía queda expuesta a cambios regulatorios, a la competencia de otras monedas estables y a las tasas obtenidas sobre los activos que respaldan su emisión.

Circle tampoco tiene CEDEAR. Cerró el miércoles a 78,60 dólares, con una avance de 6,8%.

Bitmine: una tesorería corporativa basada en Ethereum

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) completa el mapa con una estrategia concentrada en Ethereum. La empresa dejó atrás su enfoque original en la minería de Bitcoin y se reconvirtió en una tesorería corporativa de ETH. Según las cifras consignadas por Bitget Research, mantiene aproximadamente 5,79 millones de ETH, equivalentes a alrededor del 4,8% de la oferta total de la criptomoneda.

A diferencia de una reserva pasiva, Bitmine también realiza staking, un mecanismo mediante el cual inmoviliza parte de sus activos para participar en la validación de la red y obtener rendimientos.

Esta característica distingue su estrategia de la desarrollada por Strategy con Bitcoin. Además de una eventual apreciación de ETH, Bitmine busca generar ingresos a partir del funcionamiento de la propia red Ethereum.

La acción queda así vinculada al precio de ETH, pero también al crecimiento del staking, la actividad de las aplicaciones construidas sobre Ethereum y la adopción institucional del ecosistema. Además, es comandada por Tom Lee, considerado el "profeta de Wall Street" y que cree que Ether ofrecerá a largo plazo más ganancias que Bitcoin.

Para agosto, Bitget identifica como principales catalizadores la evolución de los precios de Bitcoin y Ethereum, los resultados corporativos, los cambios regulatorios en Estados Unidos y la adopción de stablecoins.

El CEDEAR de Bitmine asciende a $3.965 y tiene un ratio de 8:1. Subió 9,9% el miércoles.

Cuáles son las acciones cripto con mayor potencial

Carolina Gama, country manager de Bitget para LATAM, señala a iProUP que Strategy estuvo entre las diez acciones tokenizadas más negociadas por los usuarios de la plataforma en América Latina durante julio y que, entre enero y junio, fue la segunda más operada de la región. Además, destaca el crecimiento de Circle, que se ubicó entre las cinco acciones tokenizadas más negociadas en tres de los últimos cuatro meses.

En esa línea, Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, sostiene que Strategy, Coinbase, MARA, Circle y Bitmine participan del mismo sector, pero representan modelos de negocio y perfiles de riesgo completamente diferentes

Para Chaves, Coinbase es hoy la alternativa más atractiva del grupo. Explica que su negocio está más diversificado que el de sus competidores, con ingresos provenientes del trading, la custodia, el staking, las stablecoins y la infraestructura digital.

Sin embargo, aclara que, pese a esa preferencia, la posición debe mantenerse acotada debido a la elevada volatilidad del papel. Sugiere trabajar con una gestión de riesgo estricta y contempla un stop cercano al 9% por debajo del precio de entrada, ya que perder ese nivel deterioraría rápidamente la estructura técnica.

Considera que Strategy continúa siendo una forma agresiva de exponerse a Bitcoin, mientras que de MARA sostiene que sigue siendo una apuesta marcadamente especulativa. Su desempeño continúa muy ligado al precio de Bitcoin, al costo de la energía y a la dificultad de la red. Aunque reconoce que la expansión hacia infraestructura para inteligencia artificial podría aportar valor, remarca que todavía debe demostrar resultados.

Chaves considera que Circle tiene una tesis de inversión interesante gracias al crecimiento de las stablecoins y al desarrollo de USDC como infraestructura de pagos y liquidación. No obstante, advierte que todavía se trata de una empresa con escaso historial bursátil.

En cambio, define a Bitmine como el activo más débil del grupo. Si bien su exposición a Ethereum y al staking puede resultar atractiva, entiende que la acción aún no presenta una estructura favorable. Para mejorar su visión, primero debería formar un máximo relevante, corregir de manera ordenada y luego volver a superar ese nivel.