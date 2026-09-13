El rebote del mercado cripto en agosto comenzó a trasladarse a las perspectivas de las empresas vinculadas con el ecosistema cripto. Sin embargo, Goldman Sachs considera que la recuperación no beneficiará a todas por igual: entre las seis compañías analizadas, eligió una sola acción para comprar.

Se trata de Coinbase, para la que el banco estadounidense elevó su precio objetivo de u$s196 a u$s219. Frente a una cotización actual de u$s175, la nueva valuación representa un retorno potencial de 25% en dólares.

La revisión aparece en un escenario favorable para las cotizaciones cripto. Según su último informe sobre el ecosistema cripto al que iProUP tuvo acceso, el valor total del mercado aumentó 34% en lo que va del tercer trimestre de 2026.

Ethereum encabezó la recuperación con una suba trimestral del 62%, seguido por Solana, con un avance del 46%, y Bitcoin, con una mejora del 37%. Este movimiento elevó el valor de los activos administrados por las plataformas y mejoró los ingresos vinculados con custodia, staking y tenencias propias.

No obstante, Goldman Sachs identifica una señal que obliga a moderar el entusiasmo: la recuperación de los precios todavía no estuvo acompañada por un crecimiento equivalente de las operaciones.

Los volúmenes promedio negociados por la industria permanecen 8% por debajo del segundo trimestre. En agosto mostraron un repunte mensual del 16%, pero todavía se mantienen en niveles relativamente débiles.

En qué acciones invertir y en cuales no según Goldman Sachs (generado con IA)

Por qué conviene invertir en Coinbase según Goldman Sachs

La mejora de las condiciones del mercado llevó a Goldman Sachs a revisar las proyecciones de Coinbase. El banco elevó de u$s269.000 millones a u$s288.000 millones su estimación de activos promedio dentro de la plataforma para el tercer trimestre.

También aumentó la previsión de volumen negociado desde u$s127.000 millones hasta u$s138.500 millones, una corrección del 9% frente al cálculo anterior.

Con estas modificaciones, Goldman Sachs proyecta que Coinbase registrará ingresos trimestrales por u$s1.188 millones, 6% más que en su estimación previa y 2% por encima del consenso del mercado.

La revisión más significativa aparece en las ganancias. El banco elevó 81% su estimación de beneficio por acción para el tercer trimestre, desde u$s1,13 hasta u$s2,05. Para todo 2026, incrementó su proyección desde u$s0,77 hasta u$s1,85, una mejora del 141%.

Aun así, el informe no anticipa un crecimiento lineal. Los ingresos calculados para el tercer trimestre todavía resultarían 36% inferiores a los registrados en el mismo período de 2025.

La recomendación de compra, por lo tanto, no depende únicamente de una recuperación de las operaciones. También se apoya en la escala de Coinbase, el aumento de los activos dentro de su plataforma y el crecimiento de líneas de negocio menos dependientes del trading, como la custodia y el staking.

Entre los principales riesgos, Goldman Sachs menciona una posible caída prolongada del mercado cripto, una mayor presión sobre las comisiones y un desarrollo más lento de los negocios que Coinbase intenta construir por fuera de la compraventa de activos digitales.

Qué acciones acciones cripto recomienda Goldman Sachs

El banco también elevó los precios objetivos de eToro, Galaxy Digital, BitGo, Circle y Gemini. Sin embargo, mantuvo una recomendación Neutral o de Venta sobre todas ellas.

Para eToro, Goldman Sachs subió su objetivo desde u$s32 hasta u$s36, lo que supone un potencial de avance del 11%. La entidad destaca como escenarios favorables una expansión más rápida en Estados Unidos y un nuevo crecimiento del volumen cripto, aunque mantiene una postura Neutral.

En Galaxy Digital, el precio objetivo pasó de u$s25 a u$s28, con un potencial de retorno del 6%. La compañía registró una de las mayores revisiones de ingresos del informe: Goldman elevó 40% su previsión para el tercer trimestre, desde u$s294 millones hasta u$s410 millones.

Sin embargo, ese resultado seguiría siendo 44% inferior al del mismo trimestre del año anterior. Además de la volatilidad cripto, Galaxy enfrenta riesgos vinculados con sus inversiones en centros de datos, como una eventual desaceleración del gasto en inteligencia artificial o un exceso de capacidad.

Para BitGo, el banco elevó su objetivo desde u$s6,50 hasta u$s7,25, pero ese valor se ubica ligeramente por debajo del precio de mercado utilizado en el informe. Por eso mantiene su recomendación Neutral y proyecta un retorno negativo del 1%.

La visión más cautelosa recae sobre Circle y Gemini. En el caso de Circle, Goldman Sachs elevó su precio objetivo desde u$s81 hasta u$s92, aunque esa valuación implica una caída potencial del 10% frente al precio de referencia de u$s102,05. La acción conserva una recomendación Neutral.

El gigante bancario advierte que, si bien la capitalización de USDC terminó el período con un crecimiento trimestral del 1%, sus saldos promedio retrocedieron 5%. Esa diferencia limita el impacto positivo sobre los ingresos de Circle.

La empresa también mantiene una fuerte exposición a la política monetaria estadounidense. Una reducción de las tasas puede recortar el rendimiento obtenido por los activos que respaldan a USDC y, en consecuencia, afectar sus ingresos financieros.

Gemini presenta el escenario más adverso. Goldman Sachs mantiene su recomendación de Venta y fija un precio objetivo de u$s4, equivalente a una caída potencial del 15%.

La entidad aumentó 39% su estimación de volumen negociado por la plataforma, pero aun así espera que los ingresos del tercer trimestre retrocedan 17% interanual. También proyecta que Gemini continuará registrando pérdidas durante 2026, 2027 y 2028.

Balance de Goldman Sachs sobre las acciones cripto

En promedio, Goldman Sachs elevó 10% sus previsiones de ingresos trimestrales para las empresas del sector. Pero el incremento mediano de las ganancias por acción proyectadas para todo 2026 fue de apenas 1%.

Además, el retorno total esperado para el conjunto de las compañías es de solo 3%. La distancia frente al potencial del 19% calculado para Coinbase explica por qué es la única acción del grupo con recomendación de compra.

La conclusión del banco es bastante selectiva para las acciones ligadas al universo cripto: el aumento de Bitcoin, Ethereum y Solana mejora el valor de los activos custodiados y los ingresos vinculados con el ecosistema, pero los volúmenes todavía no confirman una recuperación completa.