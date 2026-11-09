Tom Lee celebró que el fundador de la divisa digital líder vea al activo como dinero y reserva de valor. El negocio de su tesoría cripto

La nueva definición de Vitalik Buterin de ETH como "reserva de valor" impulsa el interés institucional y el staking de BitMine proyecta u$s309M anuales.

La empresa de Tom Lee busca replicar la estrategia de Michael Saylor con Bitcoin, acercándose a su ambicioso objetivo del 5% del suministro de ETH.

La apuesta institucional por Ethereum (ETH) sigue creciendo y tiene a BitMine Immersion Technologies como uno de sus principales protagonistas. La compañía presidida por Tom Lee adquirió otros 9.587 ETH por aproximadamente u$s20 millones y elevó sus reservas a más de 6,07 millones de tokens, una posición equivalente al 4,97% del suministro circulante de la criptomoneda.

La operación no solo refuerza la estrategia de acumulación de la firma estadounidense, sino que coincide con un cambio de discurso de Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, sobre el papel que debería desempeñar su activo nativo en el mercado financiero.

Lee calificó las recientes declaraciones de Buterin como un cambio sísmico para el ecosistema y considera que podrían marcar un punto de inflexión en la manera en que los inversores institucionales valoran ETH.

BitMine acumula millones de Ethereum y se acerca a su objetivo del 5%

Según informó la compañía el lunes, sus tenencias alcanzaron los 6.070.092 ETH. La cifra representa el 4,97% de los aproximadamente 122,2 millones de tokens que componen el suministro circulante de Ethereum.

De esta manera, BitMine quedó a las puertas de cumplir su ambicioso objetivo, denominado internamente "Alchemy of 5%", que consiste en concentrar el 5% de todos los ETH disponibles.

La empresa puso en marcha su estrategia de tesorería en junio de 2025 y, desde entonces, mantuvo compras semanales de Ethereum. La última incorporación de 9.587 unidades tuvo un valor aproximado de u$s20 millones, de acuerdo con los precios de referencia publicados por la compañía.

Tom Lee, CEO de Bitmine

La magnitud de la apuesta permite dimensionar el posicionamiento que busca construir Tom Lee en el mercado de activos digitales. Como ya había mostrado su estrategia para convertirse en el mayor tenedor institucional de Ethereum, BitMine pretende replicar, con ETH, el modelo de acumulación corporativa que Michael Saylor impulsó con Bitcoin.

En términos patrimoniales, la firma informó que sus activos digitales, efectivo, inversiones financieras y participaciones estratégicas alcanzaron un valor conjunto de u$s14.300 millones.

Además de Ethereum, su cartera incluye 216 Bitcoin, unos u$s475 millones en efectivo y valores negociables, una participación de u$s180 millones en Beast Industries y otra de u$s75 millones en Eightco Holdings.

Vitalik Buterin cambia su visión sobre Ethereum

El otro elemento que explica el entusiasmo de Lee es una declaración de Vitalik Buterin durante Devcon 8, el encuentro de desarrolladores de Ethereum realizado en Mumbai, India.

El fundador de la red expresó una definición contundente sobre el futuro de su criptomoneda: "Finalmente, me decidí: ETH es una reserva de valor, ETH es dinero. La frase tuvo una repercusión inmediata en el entorno de Ethereum. Para Lee, no se trata simplemente de una definición conceptual, sino de una señal sobre cómo debería interpretarse el valor económico del activo.

"Esta definición del fundador de Ethereu, según mi opinión, es un cambio sísmico", sostuvo el presidente de BitMine. En su interpretación, el reconocimiento de ETH como reserva de valor permite comprender mejor su potencial dentro del próximo ciclo de crecimiento de la tokenización y la inteligencia artificial.

Lee también marcó una diferencia entre Ethereum y otros proyectos cripto. A su entender, ETH no debería analizarse exclusivamente como un token asociado a la generación de flujos de ingresos, sino como un colateral confiable sobre el que pueden construirse nuevas operaciones financieras.

En ese sentido, destacó que Ethereum se convirtió en una de las principales infraestructuras elegidas por instituciones financieras que buscan trasladar activos tradicionales a redes blockchain.

La tesis se vincula con el avance de los instrumentos financieros tokenizados, una tendencia que involucra a grandes jugadores de Wall Street. Un ejemplo es BlackRock y sus nuevos fondos de inversión tokenizados en Ethereum, una señal del interés institucional por utilizar esta infraestructura.

Staking de Ethereum y un negocio millonario para BitMine

La estrategia de BitMine no se limita a comprar y conservar criptomonedas. Una parte significativa de sus reservas está destinada al staking, mecanismo mediante el cual los titulares bloquean sus tokens para contribuir al funcionamiento y la seguridad de la red a cambio de recompensas.

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, 5.227.037 ETH se encuentran actualmente en staking, equivalentes a más del 86% de sus tenencias totales, según The Block.

Con ese volumen, BitMine proyecta ingresos anualizados cercanos a los u$s309 millones. Si consigue colocar la totalidad de sus reservas en este mecanismo, la cifra podría elevarse hasta aproximadamente u$s359 millones anuales.

La iniciativa también forma parte de su plataforma MAVAN, desarrollada para administrar sus operaciones de staking. Así, la compañía busca construir una tesorería que combine exposición al precio de Ethereum con generación de rendimientos mediante la infraestructura de la propia blockchain.