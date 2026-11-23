En las últimas 24 horas, la criptomoneda líder subió un 3,64%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

En Argentina, el valor de Bitcoin se sitúa en $112,95 millones, mientras que las stablecoins como USDT y DAI operan con alta demanda en plataformas.

La capitalización total del sector alcanzó los u$s2,15 billones, impulsada por crecimientos generalizados en monedas como Ethereum, Solana y Ripple.

Bitcoin registró una suba del 3,64% este lunes, alcanzando los u$s63.013,38 y consolidando su dominio con el 58,87% del mercado cripto global.

Según el panel de Binance, Bitcoin subió un 3,64% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s63.013,38 este lunes, con una capitalización de mercado de u$s1,27 billones.

Este lunes 23 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,15 billones, con más de 40.274 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del 3,55% en las últimas horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,87%, Ethereum ocupa un 10,12%, y el resto representa un 31,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al lunes 23 de noviembre son:

Bitcoin: u$s63.013,38 (3,64%)

Ethereum: u$s1.779,76 (4,08%)

BNB: u$s572,15 (2,80%)

Ripple: u$s0,99 (7,67%)

Solana: u$s75,89 (8,22%)

Cardano: u$s0,15 (6,77%)

Polkadot: u$s0,71 (7,58%)

Dogecoin: u$s0,06 (6,79%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este lunes 23 de noviembre:

Bitcoin: $112,95 millones

Ethereum: $3,19 millones

BNB: $1,03 millones

Ripple: $1.777,55

Solana: $137.636,80

Cardano: $277,46

Polkadot: $1.280,63

Dogecoin: $106,19

Polygon: $141,63

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 23 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.786,60

DAI: $1.786,96

USDC: $1.788,90

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar el sistema financiero global. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

Con el paso del tiempo, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha estado bajo escrutinio por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante, con un impacto significativo en el sector financiero global.