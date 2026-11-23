El regreso de Jensen Huang disparó las acciones de Nvidia y reactivó el entusiasmo por la IA. Los precios y porcentajes de las cinco grandes ganadoras

El mercado reaccionó aliviado ante la estabilidad en la conducción de Nvidia, aunque persisten dudas sobre la rentabilidad real de las inversiones en IA.

El optimismo se extendió a todo el sector tecnológico, destacando alzas en empresas clave de infraestructura para inteligencia artificial como Lumentum y Bloom Energy.

Wall Street registró una fuerte recuperación impulsada por el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, cuyas acciones se dispararon un 28,56%.

Wall Street vivió este lunes una de sus jornadas más positivas de los últimos meses. El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia desató una ola de compras en el sector tecnológico y reactivó el entusiasmo de los inversores por las empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

La noticia tuvo un efecto inmediato sobre los principales índices de Estados Unidos. El Nasdaq Composite llegó a subir cerca de 7%, mientras que el S&P 500 avanzó alrededor de 5% y el Dow Jones recuperó más de 1.500 puntos durante la rueda.

El movimiento no quedó limitado a Nvidia. Fabricantes de semiconductores, proveedores de infraestructura para inteligencia artificial, compañías de servidores y empresas vinculadas con los centros de datos registraron fuertes avances.

Entre las principales protagonistas de la jornada se destacaron Nvidia, Lumentum, Bloom Energy, Coherent y SanDisk, cinco compañías que reflejaron el renovado apetito por los activos relacionados con la IA.

El repunte llegó después de una semana particularmente complicada para Wall Street, en la que las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial habían provocado fuertes ventas de acciones tecnológicas.

¿Por qué subieron las acciones de Nvidia este lunes?

La principal noticia que impulsó las cotizaciones fue el regreso de Jensen Huang como presidente y CEO de Nvidia. El directorio de la compañía aprobó por unanimidad su reincorporación, después de que abandonara sus cargos el 12 de noviembre.

La decisión revirtió una situación que había generado incertidumbre entre los inversores sobre el futuro de la empresa más importante del negocio de aceleradores de inteligencia artificial. El presidente estadounidense Donald Trump también había respaldado públicamente el regreso del ejecutivo y había intervenido para promover una solución a la crisis de conducción.

Como consecuencia, las acciones de Nvidia (NVDA) llegaron a dispararse 28,56%, hasta los u$s161,38. El avance también permitió recuperar una parte importante del valor bursátil perdido durante las jornadas anteriores.

La noticia fue especialmente relevante porque Nvidia ocupa una posición central en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Sus procesadores son utilizados por las principales compañías tecnológicas para entrenar y ejecutar modelos avanzados. En este sentido, la expansión del ecosistema de inteligencia artificial de Nvidia refuerza su posición estratégica.

¿Cuáles fueron las 5 acciones que más subieron en Wall Street?

El regreso de Huang provocó un efecto dominó entre compañías que integran la cadena de valor de la inteligencia artificial. Estos fueron los cinco papeles que encabezaron las subas del S&P 500 durante la rueda, según sus cotizaciones intradiarias:

1. Nvidia (NVDA): +28,56%, hasta u$s161,38

La compañía fundada por Jensen Huang encabezó el movimiento alcista. Su regreso a la conducción redujo la incertidumbre sobre la estrategia comercial, el desarrollo de nuevos procesadores y los acuerdos con los principales proveedores de servicios de inteligencia artificial.

El avance también reflejó la importancia que tiene Nvidia para el mercado tecnológico estadounidense: cualquier cambio en sus perspectivas puede repercutir sobre decenas de compañías relacionadas con su ecosistema. La empresa también había alcanzado un nuevo récord histórico en Wall Street por el auge de la IA.

2. Lumentum (LITE): +19,64%, hasta u$s550,99

Lumentum fue otra de las grandes beneficiadas. La compañía desarrolla componentes ópticos y tecnologías utilizadas en redes de comunicaciones de alta velocidad.

Estos productos son fundamentales para conectar servidores, procesadores y centros de datos que necesitan intercambiar enormes volúmenes de información. El avance de la inteligencia artificial requiere cada vez más capacidad de transmisión de datos, lo que convierte a este tipo de proveedores en actores estratégicos de la industria. De hecho, Lumentum ya había registrado una suba de 570% por el boom de la IA.

3. Bloom Energy (BE): +18,73%, hasta u$s169,13

La compañía especializada en soluciones de generación eléctrica también registró un fuerte avance.

Su negocio está relacionado con una de las necesidades centrales de la expansión de la inteligencia artificial: la energía que demandan los centros de datos. A medida que crece la capacidad de procesamiento, aumenta la necesidad de contar con fuentes eléctricas confiables para sostener las operaciones.

Por eso, el repunte de las inversiones en infraestructura tecnológica también favoreció a las empresas energéticas vinculadas con este mercado, como las que buscan aprovechar el crecimiento de la demanda eléctrica por la IA.

4. Coherent (COHR): +18,45%, hasta u$s221,76

Coherent completó el grupo de las compañías con mayores avances. La firma desarrolla tecnologías de materiales, componentes ópticos y soluciones fotónicas utilizadas en comunicaciones y procesamiento de datos.

Su actividad tiene una relación directa con la expansión de los centros de datos y las redes de alta velocidad que necesitan las plataformas de inteligencia artificial. El crecimiento de estas infraestructuras incrementa la demanda de componentes capaces de transmitir información con mayor velocidad y eficiencia.

5. SanDisk (SNDK): +17,96%, hasta u$s93,47

SanDisk fue otra de las grandes protagonistas de la jornada. La empresa está especializada en soluciones de almacenamiento de datos, un segmento estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los modelos avanzados necesitan procesar y almacenar enormes cantidades de información, lo que impulsa la demanda de memorias y dispositivos de almacenamiento de alto rendimiento. El repunte de SanDisk reflejó las expectativas de los inversores sobre el crecimiento de este mercado. Esta tendencia también se relaciona con el avance de los chips de memoria impulsados por la inteligencia artificial.

¿El efecto Nvidia puede impulsar una recuperación de Wall Street?

El fuerte rebote del lunes representa un cambio significativo en el ánimo de los inversores, aunque todavía no alcanza para confirmar que terminó la corrección de las acciones tecnológicas.

El Nasdaq había acumulado una caída cercana al 10% durante la semana anterior, mientras que el S&P 500 había retrocedido alrededor de 8,6%. En ese contexto, la noticia sobre Nvidia funcionó como un catalizador para recuperar posiciones en activos que habían sufrido fuertes liquidaciones. La jornada contrastó con las sesiones anteriores, cuando Wall Street volvió a caer presionado por Nvidia.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, el endeudamiento necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de las grandes tecnológicas para transformar ese gasto en ingresos concretos. Estas dudas ya habían aparecido incluso después de que Nvidia presentara un balance récord.

Para los inversores, la clave será determinar si el regreso del ejecutivo permite recuperar la confianza en el negocio de los semiconductores o si solamente provocó un rebote técnico después de varias ruedas de fuertes pérdidas.