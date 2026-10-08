El avance de la inteligencia artificial disparó una acción tecnológica 570% en un año y la llevó a superar a varios gigantes de Wall Street

Wall Street divide sus proyecciones, con objetivos que van de u$s820 a u$s1.400 tras el fuerte rally

La empresa alcanzó una capitalización de u$s101.700 millones y sus ingresos crecieron 109,3% interanual.

La acción de Lumentum subió 570% en un año y superó ampliamente a NVIDIA, Dell y Micron.

Las acciones de Lumentum acumularon una suba cercana al 570% durante el último año, impulsadas por la demanda vinculada con infraestructura de inteligencia artificial y redes ópticas.

El fabricante estadounidense cerró el 6 de octubre cerca de su máximo anual, aunque las fuertes diferencias entre los analistas muestran que persisten dudas sobre el recorrido que tendrá su cotización.

Lumentum supera a NVIDIA y a otros gigantes tecnológicos

Lumentum avanzó 3,82% el 6 de octubre y terminó la rueda en 1.133,40 dólares, frente a un máximo de 52 semanas establecido en 1.137,20 dólares.

El comportamiento de la compañía resulta especialmente significativo al compararlo con otras empresas beneficiadas por la expansión de la inteligencia artificial durante los últimos 12 meses en Wall Street.

En ese período, Micron registró una ganancia aproximada del 457%, Dell avanzó cerca del 308% y NVIDIA sumó alrededor del 28%, muy por debajo del desempeño conseguido por Lumentum.

La diferencia implica que Lumentum obtuvo más de 21 veces el retorno de NVIDIA, mientras su capitalización bursátil llegó aproximadamente a 101.700 millones de dólares durante este proceso.

¿Qué hace Lumentum y por qué crece con la IA?

Lumentum desarrolla láseres y componentes ópticos destinados a centros de datos, redes de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica utilizada para procesar y transmitir información relacionada con sistemas de inteligencia artificial.

El crecimiento de los modelos de IA aumenta las necesidades de comunicación entre servidores y centros de datos, generando mayores inversiones en soluciones capaces de transportar información con velocidades superiores.

Los resultados financieros acompañaron esa tendencia: durante su cuarto trimestre fiscal, la empresa registró ingresos por 1.010 millones de dólares, un incremento interanual del 109,3%.

Además, las ganancias por acción fueron de 3,23 dólares y superaron las previsiones, mientras Citigroup identificó la demanda de switches ópticos de circuito como otro factor relevante para el crecimiento.

¿Cuál es el precio objetivo de Lumentum?

La fuerte suba de las acciones generó opiniones divididas entre los analistas, que ahora deben evaluar cuánto crecimiento adicional puede justificar una cotización que ya incorporó expectativas elevadas.

El precio objetivo promedio, calculado sobre las estimaciones de 23 analistas, es de 1.078,75 dólares, aproximadamente 5% por debajo del último cierre registrado por Lumentum.

Citigroup mantiene una perspectiva más optimista y estableció una meta de 1.400 dólares, lo que representaría un potencial de suba cercano al 24% desde los niveles actuales.

Rosenblatt Securities, firma de investigación y banca de inversión, proyecta un precio de 1.300 dólares, mientras Stifel, firma de servicios financieros y análisis bursátil elevó recientemente su objetivo hasta 1.232 dólares.

UBS, banco suizo de inversión y gestión patrimonial, mantiene una previsión más cautelosa de 820 dólares, que implicaría una caída aproximada del 28%.

Tras el fuerte rally, el desafío para Lumentum será demostrar con sus resultados que el crecimiento del negocio puede sostener el precio alcanzado por sus acciones.

Cuáles son los CEDEARs destacados para posicionarse en semiconductores

De acuerdo con un relevamiento técnico elaborado por la firma financiera IOL Invertironline, el panel de semiconductores experimentó rendimientos acumulados extraordinarios medidos en moneda local, con alzas de hasta un 200% en los últimos seis meses impulsadas tanto por la valorización intrínseca de los títulos en Nueva York como por la dinámica cambiaria del contado con liquidación (CCL).

El informe seleccionó seis vehículos bursátiles negociables en la plaza doméstica, distinguiendo entre productores directos, desarrolladores de memorias críticas y un fondo cotizado diversificado:

Nvidia Corp (NVDA): Es la referencia indiscutida de la era de la inteligencia artificial; sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) constituyen el componente central para el entrenamiento de modelos de lenguaje complejos. Según IOL, el activo acumula al 21 de septiembre un alza del 37% en pesos en los últimos seis meses y cotiza en Wall Street a u$s228,62 (+0,55%) .

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM): Se posiciona como el fabricante de fundición más grande del mundo y socio estratégico imprescindible para firmas como Apple y la propia Nvidia, concentrando casi la totalidad de la producción global de chips de nodos avanzados. En la rueda de referencia cotiza a u$s446,16 (+0,23%) .

Micron Technology Inc (MU): Su relevancia operativa radica en el suministro de memorias de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés), pieza decisiva para acelerar la transferencia de datos en servidores de aprendizaje automático. De acuerdo con IOL Inversiones, el activo marcó un salto del 160% en pesos en el semestre y alcanza una cotización de u$s1.073,39 (+2,82%) .

Advanced Micro Devices Inc (AMD): Se afianzó como el principal competidor directo en el diseño de procesadores y aceleradores de cálculo, ganando participación de mercado en centros de datos. La firma reportó el avance más marcado del segmento en la plaza local, con una suba semestral del 200% en pesos , negociándose en Nueva York a u$s618,25 (+0,44%) .

Intel Corp (INTC): El gigante histórico de la computación personal atraviesa un proceso de reestructuración operativa y desarrollo de plantas de fundición (foundry) para competir en la manufactura de última generación. En el balance a seis meses en el mercado local acumuló una suba del 160% en pesos , registrando una cotización de u$s121,53 (-0,21%) .

VanEck Semiconductor ETF (SMH): Para quienes buscan diversificación en una única operación sin asumir el riesgo específico de una sola compañía, este fondo cotizado agrupa a las 25 empresas de chips más representativas del mundo. Según IOL Inversiones, el ETF acumula un avance del 60% en pesos en los últimos seis meses, cotizando a u$s601,42 (+0,90%).

Qué factores macroeconómicos y tecnológicos impulsan el rally de los microprocesadores

Desde el equipo de análisis de IOL puntualizaron tres variables clave que explican el comportamiento alcista de estas acciones corporativas en el mercado global:

Inversión intensiva en infraestructura tecnológica: El despliegue de soluciones de inteligencia artificial corporativa y servidores en la nube genera una demanda sostenida sobre procesadores y memorias rápidas, traduciéndose en flujos de caja operativos récord para los fabricantes.

Elevadas barreras de entrada: La industria de semiconductores requiere inversiones multimillonarias en plantas de fundición, patentes de diseño de alta complejidad y procesos litográficos extremos, lo que consolida márgenes de ganancia elevados y protege a las empresas establecidas frente a nuevos competidores.

Mecanismo de cobertura local: En el ámbito argentino, los CEDEARs ofrecen una doble función: permiten capturar el crecimiento estructural del sector tecnológico global mientras blindan el capital en moneda dura ante eventuales fluctuaciones del tipo de cambio financiero.

El presente artículo tiene fines estrictamente informativos y de divulgación sobre el mercado de capitales internacional y local. Los instrumentos de renta variable y los certificados bursátiles conllevan riesgos de volatilidad de precios y fluctuación cambiaria. Este contenido no constituye bajo ninguna circunstancia una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de activos. Antes de tomar decisiones de inversión, se aconseja consultar con un asesor financiero matriculado.